https://ria.ru/20230325/kot-divuar-1860545132.html

Посол России в Кот-д'Ивуар: без сервиса такси YandexGo страна "встанет"

Посол России в Кот-д'Ивуар: без сервиса такси YandexGo страна "встанет" - РИА Новости, 25.03.2023

Посол России в Кот-д'Ивуар: без сервиса такси YandexGo страна "встанет"

Сервисы онлайн-такси и доставки российской компании "Яндекс" пользуются популярностью в африканском Кот-д'Ивуаре и являются одним из примеров успешного... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T04:37

2023-03-25T04:37

2023-03-25T05:32

кот-д'ивуар

россия

абиджан

алексей салтыков

яндекс

яндекс.такси

технологии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сервисы онлайн-такси и доставки российской компании "Яндекс" пользуются популярностью в африканском Кот-д'Ивуаре и являются одним из примеров успешного сотрудничества двух стран, рассказал РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков.В октябре 2018 года международная команда Яндекс.Такси впервые запустила сервис под брендом Yango в тестовом режиме в крупнейшем городе Кот-дʼИвуара — Абиджане. "Как-то мне один из коллег в дипкорпусе сказал, что если Yango уйдет из Кот-д'Ивуара, то вся страна "встанет". Я веду речь о сотрудничестве, которое идет по линии компании "Яндекс", которая создала здесь платформу "Яндекс Такси", и полтора месяца назад к ней добавилась платформа "Яндекс Доставка" — местная компания носит название Yango", - рассказал Салтыков.Посол отметил, что отсутствие соглашения между двумя странами о поощрении и защите инвестиций сдерживает стремление российских инвесторов вкладывать свои капиталы в ивуарийскую экономику. При этом, по его словам, успешный пример YandexGo "у всех на слуху"."Поэтому есть успешные примеры капиталовложений, и мы полагаем, что если стороны придут к заключению соглашения (о поощрении и защите инвестиций - ред.), то это только ускорит работу на этом направлении", - добавил Салтыков.Кот-д'Ивуар располагается в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. До 1986 года название страны официально переводилось на русский язык как Республика Берег Слоновой Кости.

https://ria.ru/20230321/market-1859396669.html

https://ria.ru/20230307/yandeks-1856332197.html

кот-д'ивуар

россия

абиджан

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кот-д'ивуар, россия, абиджан, алексей салтыков, яндекс, яндекс.такси, технологии