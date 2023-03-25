СМИ: Китай не проявил интереса к желанию Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Reuters: КНР не показала заинтересованности в организации беседы Си Цзиньпина и Байдена
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Руководство Китая не заинтересовано в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее в марте официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с китайским коллегой, но звонок ему пока не запланирован. Как сообщил позднее Кирби, Вашингтон надеется на то, что разговор состоится в "подходящее время", но пока китайский лидер "довольно занят".
Как отмечает агентство, разговор между Си Цзиньпином и Байденом мог бы стать "первым шагом" в нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее, несмотря на усилия американских дипломатов, в Китае "не проявили особого интереса" к данной идее.
Американская администрация проявила активный интерес к организации разговора Байдена и Си Цзиньпина на фоне недавнего приезда китайского лидера в Москву. Председатель КНР 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В понедельник у Си Цзиньпина состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.