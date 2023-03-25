https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html

Климатолог: в России есть свои особенности потепления климата

Климатолог: в России есть свои особенности потепления климата - РИА Новости, 25.03.2023

Климатолог: в России есть свои особенности потепления климата

Совершенствование моделей изменения климата позволяет давать все более точные прогнозы природных процессов для формирования планов развития экономик регионов,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:15

2023-03-25T16:15

2023-03-25T16:28

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

якутск

китай

владимир семенов

российская академия наук

арктический совет

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ЯКУТСК, 25 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Совершенствование моделей изменения климата позволяет давать все более точные прогнозы природных процессов для формирования планов развития экономик регионов, сказал РИА Новости заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.Семенов принял участие в Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, прошедшей в Якутске. Конференция проведена по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах."С тем, что глобальное потепление происходит, теперь уже никто не спорит. Сейчас это принято на всех уровнях. Кроме того, у потепления в России свои особенности: у нас оно происходит довольно высокими темпами. Мы северная страна, много арктических территорий, есть еще и проблема таяние морских льдов. Вместе с тем, для России последствия глобального потепления могут быть как отрицательными, как и для большинства стран, так и положительными – это тоже важно учитывать. И важно понимать временные масштабы происходящих изменений: они могут быть от сезона до столетия, и в зависимости от земного масштаба вклад человека в изменения может быть разным", - отметил ученый.По его мнению, если речь о столетии, то почти 80% изменений связано с деятельностью человека, а в масштабе десятилетий или от года к году в значительной мере проявляются факторы внутренней изменчивости климата."Развитие моделей климата позволяет делать достаточно реалистичные оценки будущих изменений климата в масштабах нескольких десятилетий и давать прогнозы, благодаря которым можно формировать план развития экономик регионов. Но есть еще большая область нерешенных проблем, и важно снижать неопределенность путем развития методов более точных прогнозов для оценки и изменений климата, и их последствий. Это фундаментальная наука, и ее нужно развивать. Так же важно понимать, что сама проблематика климата всегда являлась основой для научной коллаборации, потому что этой проблемой нельзя заниматься в одиночку. Всегда данная повестка была международной", - подчеркнул Семенов.Климатолог отметил в этой связи вклад ученых России, Китая и Индии. В частности, несколько климатических проектов Россия ведет с КНР, что значительно способствует развитию как фундаментальной науки, так и прикладных сфер.В рамках конференции в Якутске Семенов принял участие в диалоге с криологами, специализирующимися на изучении вечной мерзлоты."Для мерзлотоведов изменения климата очень важны, ведь температура, потоки энергии на поверхности Земли – это то, что напрямую определяет таяние вечной мерзлоты. Климатологи могут сказать, что будет с климатом и погодой на поверхности Земли, а уже мерзлотоведы эти характеристики могут применить к вечной мерзлоте", - пояснил Семенов.Он сообщил, что в ходе конференции возникло предложение о заключении договора о сотрудничестве между Институтом физики атмосферы имени Обухова и Институтом мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН."В частности, мы будем рассчитывать будущий проект климатических изменений для некоторых регионов, а в целом, намерены заниматься проектами и фундаментальными, и прикладного значения", - поделился Семенов.Ученый подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для продвижения совместных работ, для научных связей. "Они, как минимум, позволяют понять, что нужно мерзлотоведам от климатологов, и что мы можем им дать", - заключил он.

https://ria.ru/20230325/temperatura-1860607852.html

https://ria.ru/20230324/sammit-1860399084.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, якутск, китай, владимир семенов, российская академия наук, арктический совет