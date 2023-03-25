https://ria.ru/20230325/kirbi-1860540443.html

Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию

Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 25.03.2023

Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию

Читатели американского журнала Breitbart жестко раскритиковали высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что положение США на мировой арене... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T01:58

2023-03-25T01:58

2023-03-25T02:02

в мире

россия

китай

джон кирби

нато

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Читатели американского журнала Breitbart жестко раскритиковали высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что положение США на мировой арене крепнет, и именно с этим связан визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.Ранее Кирби в интервью Bloomberg высказал мнение, что партнерство России и Китая непрочно, а сближение двух стран вызвано усилением НАТО. "Все это — проявления лидерства нынешней администрации и доказательство, что положение Америки на мировой арене лишь крепнет", - добавил он."Американское лидерство, серьезно? Над нами сейчас смеется весь мир", - написал ZeroPercentLiberal."И эти злобные идиоты правят нашей страной", - высказал мнение Pam...PAM PAM."Очередной день президентства Байдена. Ничего не построено, ничего не вернулось, ничего не улучшилось", - заметил ArmyVet."Администрация Байдена некомпетентная и жалкая. Нам понадобятся годы, чтобы восстановиться от ее последствий", - заявил PawneeKiller."Любые высказывания Белого дома – это ложь", - отметил S. Fox.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.

https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/ostin-1860204286.html

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в мире, россия, китай, джон кирби, нато, владимир путин, си цзиньпин