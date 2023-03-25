Рейтинг@Mail.ru
Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 25.03.2023 (обновлено: 02:02 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/kirbi-1860540443.html
Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию
Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 25.03.2023
Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию
Читатели американского журнала Breitbart жестко раскритиковали высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что положение США на мировой арене... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T01:58
2023-03-25T02:02
в мире
россия
китай
джон кирби
нато
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_52fe34c8e9ab664612e9be19620ecc59.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Читатели американского журнала Breitbart жестко раскритиковали высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что положение США на мировой арене крепнет, и именно с этим связан визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.Ранее Кирби в интервью Bloomberg высказал мнение, что партнерство России и Китая непрочно, а сближение двух стран вызвано усилением НАТО. "Все это — проявления лидерства нынешней администрации и доказательство, что положение Америки на мировой арене лишь крепнет", - добавил он."Американское лидерство, серьезно? Над нами сейчас смеется весь мир", - написал ZeroPercentLiberal."И эти злобные идиоты правят нашей страной", - высказал мнение Pam...PAM PAM."Очередной день президентства Байдена. Ничего не построено, ничего не вернулось, ничего не улучшилось", - заметил ArmyVet."Администрация Байдена некомпетентная и жалкая. Нам понадобятся годы, чтобы восстановиться от ее последствий", - заявил PawneeKiller."Любые высказывания Белого дома – это ложь", - отметил S. Fox.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/ostin-1860204286.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e2d97711aa2431f185fb4571fd638eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, джон кирби, нато, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Джон Кирби, НАТО, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Американцы назвали Кирби идиотом после слов о визите Си Цзиньпина в Россию

Читатели Breitbart раскритиковали заявление Кирби о визите Си Цзиньпина в Россию

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Читатели американского журнала Breitbart жестко раскритиковали высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что положение США на мировой арене крепнет, и именно с этим связан визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Ранее Кирби в интервью Bloomberg высказал мнение, что партнерство России и Китая непрочно, а сближение двух стран вызвано усилением НАТО. "Все это — проявления лидерства нынешней администрации и доказательство, что положение Америки на мировой арене лишь крепнет", - добавил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Байден оценил сближение России и Китая
00:15
"Американское лидерство, серьезно? Над нами сейчас смеется весь мир", - написал ZeroPercentLiberal.
"И эти злобные идиоты правят нашей страной", - высказал мнение Pam...PAM PAM.
"Очередной день президентства Байдена. Ничего не построено, ничего не вернулось, ничего не улучшилось", - заметил ArmyVet.
"Администрация Байдена некомпетентная и жалкая. Нам понадобятся годы, чтобы восстановиться от ее последствий", - заявил PawneeKiller.
"Любые высказывания Белого дома – это ложь", - отметил S. Fox.
Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Пентагон: США сильно встревожены в связи с поездкой Си Цзиньпина в Россию
23 марта, 20:08
 
В миреРоссияКитайДжон КирбиНАТОВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала