https://ria.ru/20230325/gosduma-1860552124.html

Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"

Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023

Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"

Государственная Дума РФ примет участие в акции "Помочь планете" и выключит освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду в Москве на один час 25 марта. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:15

2023-03-25T08:15

2023-03-25T08:15

общество

россия

москва

дмитрий песков

всемирный фонд дикой природы

совет федерации рф

зеленый патруль

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Государственная Дума РФ примет участие в акции "Помочь планете" и выключит освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду в Москве на один час 25 марта. Ранее о решении принять участие в акции заявили и в Совете Федерации. "Государственная Дума поддержала инициативу российских экологических организаций и присоединится к акции "Помочь планете". 25 марта освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду будет выключено с 20.30 до 21.30", - сообщили в пресс-службе Думы. Такая акция призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, добавили в палате парламента. "Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF)* попал в реестр иностранных агентов. В пресс-службе WWF России* сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20.30 по 21.30 по местному времени. Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html

https://ria.ru/20230325/sovfed-1860549388.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, дмитрий песков, всемирный фонд дикой природы, совет федерации рф, зеленый патруль