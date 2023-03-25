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Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023
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08:15 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/gosduma-1860552124.html
Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"
Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023
Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"
Государственная Дума РФ примет участие в акции "Помочь планете" и выключит освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду в Москве на один час 25 марта. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:15
2023-03-25T08:15
общество
россия
москва
дмитрий песков
всемирный фонд дикой природы
совет федерации рф
зеленый патруль
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Государственная Дума РФ примет участие в акции "Помочь планете" и выключит освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду в Москве на один час 25 марта. Ранее о решении принять участие в акции заявили и в Совете Федерации. "Государственная Дума поддержала инициативу российских экологических организаций и присоединится к акции "Помочь планете". 25 марта освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду будет выключено с 20.30 до 21.30", - сообщили в пресс-службе Думы. Такая акция призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, добавили в палате парламента. "Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF)* попал в реестр иностранных агентов. В пресс-службе WWF России* сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20.30 по 21.30 по местному времени. Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html
https://ria.ru/20230325/sovfed-1860549388.html
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общество, россия, москва, дмитрий песков, всемирный фонд дикой природы, совет федерации рф, зеленый патруль
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Всемирный фонд дикой природы, Совет Федерации РФ, Зеленый патруль
Государственная Дума примет участие в акции "Помочь планете"

Госдума выключит освещение фасада здания во время акции "Помочь планете"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Государственная Дума РФ примет участие в акции "Помочь планете" и выключит освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду в Москве на один час 25 марта.
Ранее о решении принять участие в акции заявили и в Совете Федерации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году
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"Государственная Дума поддержала инициативу российских экологических организаций и присоединится к акции "Помочь планете". 25 марта освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду будет выключено с 20.30 до 21.30", - сообщили в пресс-службе Думы.
Такая акция призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, добавили в палате парламента.
"Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF)* попал в реестр иностранных агентов.
В пресс-службе WWF России* сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20.30 по 21.30 по местному времени. Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
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ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковВсемирный фонд дикой природыСовет Федерации РФЗеленый патруль
 
 
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