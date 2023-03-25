https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html

"В одиночку спас сотню человек". Неизвестные страницы СВО

"В одиночку спас сотню человек". Неизвестные страницы СВО - РИА Новости, 25.03.2023

"В одиночку спас сотню человек". Неизвестные страницы СВО

"И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть" — эти строки из фильма "Офицеры" о преемственности поколений ярко подтвердила специальная... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:14

специальная военная операция на украине

владимир жога

ольга качура

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть" — эти строки из фильма "Офицеры" о преемственности поколений ярко подтвердила специальная военная операция. Героизм советских солдат в Великую Отечественную повторяется спустя восемь десятков лет. О сходстве подвигов — в материале РИА Новости.Жертвуя собойОфицер спецназа Росгвардии Александр Потапов получил звание Героя России посмертно. Тридцатого августа ВСУ обстреляли Изюм из ствольной и реактивной артиллерии. Более 20 снарядов РСЗО HIMARS упали на жилые дома. Неподалеку оказалась колонна росгвардейцев, возвращавшихся с задания.Они бросились эвакуировать людей. И снова "прилет". Старший лейтенант Потапов закрыл собой от осколков двоих мирных жителей. Его раны были смертельными.Росгвардия в тот день спасла 30 человек.Звание Героя Советского Союза за аналогичный подвиг присвоили Александру Мамкину. Летчик в 1944-м участвовал в операции "Звездочка" по освобождению и эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома.На своем Р-5 он выполнил восемь ночных рейсов за линию фронта. А 11 апреля ему предстояло вывезти еще 13 человек: семерых детей в кабине стрелка, еще троих и воспитательницу — в специальном грузовом контейнере под фюзеляжем. А в подвешенных под нижними консолями крыла торпедообразных контейнерах — двух тяжелораненых партизан.Немецкие зенитки попали в двигатель самолета, пилот был ранен в голову. Постепенно пламя добралось до кабины. По инструкции летчик должен был набрать высоту и покинуть самолет с парашютом, но Мамкин в тлеющей одежде и оплавленном шлемофоне дотянул машину до позиций Красной армии и посадил ее на лед озера Болныря. Его выбросило в снег, и он потерял сознание. Через шесть дней герой скончался, но все 13 пассажиров уцелели."Пусть подойдут поближе"Старший матрос морской пехоты Олег Шипицин был кадровым военным. За плечами — Таджикистан, вторая чеченская.Во время боев за Мариуполь его окружили вэсэушники. Он подпустил их поближе и подорвал гранату.Герой России — посмертно. В честь него назвали патрульный противодиверсионный катер, заступивший на службу в составе Черноморского флота в феврале.За 79 лет до этого капитан Дмитрий Калинин под Анапой возвращался из разведки с 11 бойцами. Наткнулись на немцев. В бою большая часть морпехов погибли. Оставшимся командир приказал пробиваться к берегу.Раненный в руку и ногу, он в одиночку уничтожил до тридцати солдат противника. Когда закончились патроны, взорвал гранатой себя и трех фашистов.В окружении враговУроженец Бурятии Балдан Цыдыпов с детства мечтал стать военным и пойти по стопам прадеда, сражавшегося на полях Великой Отечественной.Мотострелковый батальон, где он служил, в конце марта 2022-го под Киевом попал под обстрел из артиллерии и пулеметов. Взвод 24-летнего старшего лейтенанта на БМП-2 замыкал колонну, и снаряд угодил прямо в эту машину. Офицер был ранен и контужен. Несмотря на это, он развернул БМП и, поворачивая башню, открыл огонь из пушки и пулемета.Поразил несколько единиц техники ВСУ. Когда боекомплект закончился, прикладом автомата выбил заклинивший люк, вытащил двух раненых бойцов, оказал им первую помощь.После этого вместе с одним из солдат занял круговую оборону и прикрывал отход остальных сил."Если бы я ушел, сам бы себя упрекал за то, что оставил подчиненных, поэтому не мог поступить иначе, — рассказывал потом Цыдыпов. – Умереть не боялся — боялся, что родители будут переживать, сестра, родственники…"Бой продолжался около двух часов. Когда подоспело подкрепление, офицер был уже без сознания. В госпитале перенес 14 операций. Но его мужество позволило спасти жизни 150 сослуживцев.В феврале 1942-го подо Ржевом группа из шести разведчиков под командованием сержанта Геннадия Габайдулина попала в засаду. Все его товарищи погибли. Бой сержант вел в одиночку, несмотря на несколько ранений. Прибывшее подкрепление нашло героя тоже без сознания. Возле его огневой позиции лежали 39 трупов немецких солдат.Узнать ближеПодробнее об этих и других подвигах российских солдат, повторяющих героизм предков, можно узнать на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве. В интерактивной экспозиции несколько десятков подобных историй.Особое внимание организаторы уделили "Саур-Могиле" — одному из самых известных мемориальных комплексов Донбасса. На выставке представлена копия фрагмента рельефа памятника с героями СВО — Владимиром Жогой, Ольгой Качурой, известной по позывному Корса, и многими другими.Напоминают о легендарном прошлом и письма, которые отправляют с фронта бойцы. И ответы их родных. В музее, в частности, есть знаменитое письмо капитана Масловского сыну.Тем, кто готовил выставку, приходилось рисковать жизнью. "В некоторые города заходили буквально с передовыми отрядами наших войск, — вспоминает ученый секретарь музея Виктор Сеничкин. — Это нужно для того, чтобы спасти ценные экспонаты".Экспозиция, как и другие, посвященные нынешним событиям, открыта для всех желающих.

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

владимир жога, ольга качура, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, россия, украина