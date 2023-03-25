"В одиночку спас сотню человек". Неизвестные страницы СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у памятника герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко у школы в поселке Смоляниново в ЛНР
Военнослужащий у памятника герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко у школы в поселке Смоляниново в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть" — эти строки из фильма "Офицеры" о преемственности поколений ярко подтвердила специальная военная операция. Героизм советских солдат в Великую Отечественную повторяется спустя восемь десятков лет. О сходстве подвигов — в материале РИА Новости.
Жертвуя собой
Офицер спецназа Росгвардии Александр Потапов получил звание Героя России посмертно. Тридцатого августа ВСУ обстреляли Изюм из ствольной и реактивной артиллерии. Более 20 снарядов РСЗО HIMARS упали на жилые дома. Неподалеку оказалась колонна росгвардейцев, возвращавшихся с задания.
Они бросились эвакуировать людей. И снова "прилет". Старший лейтенант Потапов закрыл собой от осколков двоих мирных жителей. Его раны были смертельными.
© Фото : Команда Губернатора Подмосковья / ВКонтактеПортрет Героя России Александра Потапова, погибшего в ходе спецоперации
Портрет Героя России Александра Потапова, погибшего в ходе спецоперации
Росгвардия в тот день спасла 30 человек.
Звание Героя Советского Союза за аналогичный подвиг присвоили Александру Мамкину. Летчик в 1944-м участвовал в операции "Звездочка" по освобождению и эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома.
Герой Великой Отечественной войны Александр Мамкин
На своем Р-5 он выполнил восемь ночных рейсов за линию фронта. А 11 апреля ему предстояло вывезти еще 13 человек: семерых детей в кабине стрелка, еще троих и воспитательницу — в специальном грузовом контейнере под фюзеляжем. А в подвешенных под нижними консолями крыла торпедообразных контейнерах — двух тяжелораненых партизан.
Немецкие зенитки попали в двигатель самолета, пилот был ранен в голову. Постепенно пламя добралось до кабины. По инструкции летчик должен был набрать высоту и покинуть самолет с парашютом, но Мамкин в тлеющей одежде и оплавленном шлемофоне дотянул машину до позиций Красной армии и посадил ее на лед озера Болныря. Его выбросило в снег, и он потерял сознание. Через шесть дней герой скончался, но все 13 пассажиров уцелели.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самолет-разведчик Р-5
Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самолет-разведчик Р-5
"Пусть подойдут поближе"
Старший матрос морской пехоты Олег Шипицин был кадровым военным. За плечами — Таджикистан, вторая чеченская.
Во время боев за Мариуполь его окружили вэсэушники. Он подпустил их поближе и подорвал гранату.
Герой России — посмертно. В честь него назвали патрульный противодиверсионный катер, заступивший на службу в составе Черноморского флота в феврале.
За 79 лет до этого капитан Дмитрий Калинин под Анапой возвращался из разведки с 11 бойцами. Наткнулись на немцев. В бою большая часть морпехов погибли. Оставшимся командир приказал пробиваться к берегу.
Раненный в руку и ногу, он в одиночку уничтожил до тридцати солдат противника. Когда закончились патроны, взорвал гранатой себя и трех фашистов.
CC BY-SA 4.0 / Dmitry89 / Memorial WWII near Varvarovskaya shchel' / Cropped imageПамятник Дмитрию Калинину неподалеку от Варваровской щели
Памятник Дмитрию Калинину неподалеку от Варваровской щели
В окружении врагов
Уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов с детства мечтал стать военным и пойти по стопам прадеда, сражавшегося на полях Великой Отечественной.
Мотострелковый батальон, где он служил, в конце марта 2022-го под Киевом попал под обстрел из артиллерии и пулеметов. Взвод 24-летнего старшего лейтенанта на БМП-2 замыкал колонну, и снаряд угодил прямо в эту машину. Офицер был ранен и контужен. Несмотря на это, он развернул БМП и, поворачивая башню, открыл огонь из пушки и пулемета.
Поразил несколько единиц техники ВСУ. Когда боекомплект закончился, прикладом автомата выбил заклинивший люк, вытащил двух раненых бойцов, оказал им первую помощь.
После этого вместе с одним из солдат занял круговую оборону и прикрывал отход остальных сил.
"Если бы я ушел, сам бы себя упрекал за то, что оставил подчиненных, поэтому не мог поступить иначе, — рассказывал потом Цыдыпов. – Умереть не боялся — боялся, что родители будут переживать, сестра, родственники…"
Бой продолжался около двух часов. Когда подоспело подкрепление, офицер был уже без сознания. В госпитале перенес 14 операций. Но его мужество позволило спасти жизни 150 сослуживцев.
© Фото : пресс-служба администрации Агинского Бурятского округаЗампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев и Балдан Цыдыпов после вручения звезды Героя России в госпитале
Зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев и Балдан Цыдыпов после вручения звезды Героя России в госпитале
В феврале 1942-го подо Ржевом группа из шести разведчиков под командованием сержанта Геннадия Габайдулина попала в засаду. Все его товарищи погибли. Бой сержант вел в одиночку, несмотря на несколько ранений. Прибывшее подкрепление нашло героя тоже без сознания. Возле его огневой позиции лежали 39 трупов немецких солдат.
Узнать ближе
Подробнее об этих и других подвигах российских солдат, повторяющих героизм предков, можно узнать на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве. В интерактивной экспозиции несколько десятков подобных историй.
Особое внимание организаторы уделили "Саур-Могиле" — одному из самых известных мемориальных комплексов Донбасса. На выставке представлена копия фрагмента рельефа памятника с героями СВО — Владимиром Жогой, Ольгой Качурой, известной по позывному Корса, и многими другими.
Напоминают о легендарном прошлом и письма, которые отправляют с фронта бойцы. И ответы их родных. В музее, в частности, есть знаменитое письмо капитана Масловского сыну.
Тем, кто готовил выставку, приходилось рисковать жизнью. "В некоторые города заходили буквально с передовыми отрядами наших войск, — вспоминает ученый секретарь музея Виктор Сеничкин. — Это нужно для того, чтобы спасти ценные экспонаты".
Экспозиция, как и другие, посвященные нынешним событиям, открыта для всех желающих.