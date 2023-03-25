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Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения - РИА Новости, 25.03.2023
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17:22 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860618202.html
Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения
Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения - РИА Новости, 25.03.2023
Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения
Германия призывает страны Евросоюза ввести контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как эта высокотехнологичная продукция может... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:22
2023-03-25T17:22
россия
германия
украина
урсула фон дер ляйен
роберт хабек
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Германия призывает страны Евросоюза ввести контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как эта высокотехнологичная продукция может попасть в РФ через граничащие с Россией страны или из бывших союзных СССР государств, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Мы просмотрели данные об экспорте по многим государствам бывшего Советского Союза и многим странам, граничащим с Россией. Это очень поразительно с передвижением грузовиков... внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций... Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным потребителем таких товаров двойного назначения. Обычно мы делаем это только для товаров военного назначения", - приводит агентство Блумберг слова министра. В субботу газета Telegraph сообщила, что ЕС может ввести санкции в сфере торговли в отношении стран, которые якобы помогают России обходить санкции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. Испанская газета Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщила в пятницу, что возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, идея использования замороженных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854274824.html
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россия, германия, украина, урсула фон дер ляйен, роберт хабек, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Германия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Роберт Хабек, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения

Германия призвала ЕС контролировать конечных потребителей товаров двойного назначения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Германия призывает страны Евросоюза ввести контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как эта высокотехнологичная продукция может попасть в РФ через граничащие с Россией страны или из бывших союзных СССР государств, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы просмотрели данные об экспорте по многим государствам бывшего Советского Союза и многим странам, граничащим с Россией. Это очень поразительно с передвижением грузовиков... внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций... Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным потребителем таких товаров двойного назначения. Обычно мы делаем это только для товаров военного назначения", - приводит агентство Блумберг слова министра.
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ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения
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В субботу газета Telegraph сообщила, что ЕС может ввести санкции в сфере торговли в отношении стран, которые якобы помогают России обходить санкции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Испанская газета Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщила в пятницу, что возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, идея использования замороженных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения
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РоссияГерманияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенРоберт ХабекВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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