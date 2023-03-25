Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения
Германия призвала ЕС контролировать конечных потребителей товаров двойного назначения
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Германия призывает страны Евросоюза ввести контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения, так как эта высокотехнологичная продукция может попасть в РФ через граничащие с Россией страны или из бывших союзных СССР государств, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы просмотрели данные об экспорте по многим государствам бывшего Советского Союза и многим странам, граничащим с Россией. Это очень поразительно с передвижением грузовиков... внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций... Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным потребителем таких товаров двойного назначения. Обычно мы делаем это только для товаров военного назначения", - приводит агентство Блумберг слова министра.
В субботу газета Telegraph сообщила, что ЕС может ввести санкции в сфере торговли в отношении стран, которые якобы помогают России обходить санкции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Испанская газета Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщила в пятницу, что возможностей со стороны ЕС для введения санкций против России все меньше, идея использования замороженных активов тех, кто попал под санкции, для восстановления Украины почти не сдвинулась с места.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.