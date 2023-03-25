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Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку - РИА Новости, 25.03.2023
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15:11 25.03.2023 (обновлено: 15:32 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/erdogan-1860598114.html
Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку
Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку - РИА Новости, 25.03.2023
Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил согласие РФ продлить на 60 дней срок действия... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:11
2023-03-25T15:32
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил согласие РФ продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку

Эрдоган оценил согласие России продлить зерновую сделку на 60 дней

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил согласие РФ продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ мире
 
 
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