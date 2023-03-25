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Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС - РИА Новости, 25.03.2023
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07:26 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/eaes-1860549820.html
Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС
Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС - РИА Новости, 25.03.2023
Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС
Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T07:26
2023-03-25T07:26
россия
казахстан
астана
дмитрий песков
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 25 мар - РИА Новости. Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам, сообщил РИА Новости директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов республики Кадыр Исмагулов. Ранее Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что республика начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций. Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном давлении Запада на Казахстан и влиянии этого на его отношения с Россией, "Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья, мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать". "C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)", - сказал Исмагулов. По его информации, ранее проект реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе. "Отмечаем, что оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи – ред.), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д. Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, казахстан, астана, дмитрий песков, евразийский экономический союз
Россия, Казахстан, Астана, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз
Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС

Казахстан с 1 апреля внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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АСТАНА, 25 мар - РИА Новости. Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам, сообщил РИА Новости директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов республики Кадыр Исмагулов.
Ранее Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что республика начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций. Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном давлении Запада на Казахстан и влиянии этого на его отношения с Россией, "Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья, мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать".
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"C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)", - сказал Исмагулов.
По его информации, ранее проект реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.
"Отмечаем, что оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи – ред.), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д. Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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