https://ria.ru/20230325/armiya-1860564466.html
Медведев: российская армия должна стать больше
Медведев: российская армия должна стать больше - РИА Новости, 25.03.2023
Медведев: российская армия должна стать больше
Российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 млн человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:03
2023-03-25T10:03
2023-03-25T10:34
безопасность
россия
дмитрий медведев
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 млн человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек", - сказал Медведев. Ранее Минобороны Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, выступает ли он за сохранение призывной армии и как военная спецоперация на Украине повлияла на этот вопрос."На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230324/armiya-1860262138.html
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
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2023
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев: "Наша армия должна стать больше"
Медведев: "Наша армия должна стать больше"
2023-03-25T10:03
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу
Медведев: российская армия должна стать больше
Зампред Совбеза Медведев: численность армии надо нарастить до 1,5 миллиона человек
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 млн человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек", - сказал Медведев.
Сильной является та армия, которая воюет, заявил Медведев
Ранее Минобороны Сергей Шойгу
заявил, что число военнослужащих в Вооруженных силах России
необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, выступает ли он за сохранение призывной армии и как военная спецоперация на Украине повлияла на этот вопрос.
"На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий", - сказал Медведев.
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина