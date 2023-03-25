https://ria.ru/20230325/armiya-1860564466.html

Медведев: российская армия должна стать больше

Медведев: российская армия должна стать больше - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев: российская армия должна стать больше

Российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 млн человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:03

2023-03-25T10:03

2023-03-25T10:34

безопасность

россия

дмитрий медведев

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 млн человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек", - сказал Медведев. Ранее Минобороны Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, выступает ли он за сохранение призывной армии и как военная спецоперация на Украине повлияла на этот вопрос."На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230324/armiya-1860262138.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: "Наша армия должна стать больше" Медведев: "Наша армия должна стать больше" 2023-03-25T10:03 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий медведев, сергей шойгу