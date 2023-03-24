https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860303670.html

МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским

МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 24.03.2023

МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не предоставила информации о возможности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:55

2023-03-24T10:55

2023-03-24T12:22

си цзиньпин

мид кнр

китай

украина

владимир зеленский

в мире

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не предоставила информации о возможности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отметив, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами.Ранее ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву."По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами. Касательно вашего конкретного вопроса, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - заявила дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли разговор лидера КНР и Зеленского.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.

https://ria.ru/20230323/si-1860073437.html

китай

украина

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Кирилл Волков

си цзиньпин, мид кнр, китай, украина, владимир зеленский, в мире