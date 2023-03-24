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МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 24.03.2023
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10:55 24.03.2023 (обновлено: 12:22 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860303670.html
МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским
МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 24.03.2023
МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не предоставила информации о возможности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:55
2023-03-24T12:22
си цзиньпин
мид кнр
китай
украина
владимир зеленский
в мире
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не предоставила информации о возможности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отметив, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами.Ранее ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву."По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами. Касательно вашего конкретного вопроса, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - заявила дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли разговор лидера КНР и Зеленского.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
https://ria.ru/20230323/si-1860073437.html
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си цзиньпин, мид кнр, китай, украина, владимир зеленский, в мире
Си Цзиньпин, МИД КНР, Китай, Украина, Владимир Зеленский, В мире
МИД Китая прокомментировал возможность разговора Си Цзиньпина с Зеленским

МИД Китая сообщил, что не знает о возможности разговора Си Цзиньпина с Зеленским

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не предоставила информации о возможности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отметив, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
"По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами. Касательно вашего конкретного вопроса, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - заявила дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли разговор лидера КНР и Зеленского.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому
23 марта, 14:10
 
Си ЦзиньпинМИД КНРКитайУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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