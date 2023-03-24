https://ria.ru/20230324/zapad-1860355956.html

Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане

Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане - РИА Новости, 24.03.2023

Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане

Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает цели ликвидации России, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:05

2023-03-24T13:05

2023-03-24T13:05

в мире

россия

таджикистан

душанбе

семен григорьев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает цели ликвидации России, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. "Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает, что его задача – ликвидация России как государства. Несмотря на это, наша страна, вопреки прогнозам недругов, продолжает уверенно идти своим курсом", – сказал он в ходе заседания организационного комитета "Победа" в пятницу в Душанбе. Посол России отметил, что предупредительные меры российского руководства, связанные с проведением спецоперации на Украине, помогли сохранить суверенитет не только России, но и многочисленным друзьям Москвы по всему миру. Он также сообщил, что в Таджикистане разделяют справедливые оценки исторических событий, неравнодушно относятся к совместному прошлому, свидетельством чего являются ежегодные проводимые в республике военно-патриотические мероприятия. В заседании организационного комитета "Победа" по случаю подготовки мероприятий празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие глава представительства Россотрудничества Иван Иванов, представители аппарата военного атташе при посольстве России, 201-й Российской военной базы, таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, ветеранских организаций и общественных объединений российских соотечественников.

https://ria.ru/20221230/filippo-1842383865.html

https://ria.ru/20230321/zapad-1859448469.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)