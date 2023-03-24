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Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане - РИА Новости, 24.03.2023
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13:05 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zapad-1860355956.html
Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане
Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане - РИА Новости, 24.03.2023
Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане
Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает цели ликвидации России, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:05
2023-03-24T13:05
в мире
россия
таджикистан
душанбе
семен григорьев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает цели ликвидации России, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. "Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает, что его задача – ликвидация России как государства. Несмотря на это, наша страна, вопреки прогнозам недругов, продолжает уверенно идти своим курсом", – сказал он в ходе заседания организационного комитета "Победа" в пятницу в Душанбе. Посол России отметил, что предупредительные меры российского руководства, связанные с проведением спецоперации на Украине, помогли сохранить суверенитет не только России, но и многочисленным друзьям Москвы по всему миру. Он также сообщил, что в Таджикистане разделяют справедливые оценки исторических событий, неравнодушно относятся к совместному прошлому, свидетельством чего являются ежегодные проводимые в республике военно-патриотические мероприятия. В заседании организационного комитета "Победа" по случаю подготовки мероприятий празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие глава представительства Россотрудничества Иван Иванов, представители аппарата военного атташе при посольстве России, 201-й Российской военной базы, таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, ветеранских организаций и общественных объединений российских соотечественников.
https://ria.ru/20221230/filippo-1842383865.html
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Дарья Буймова
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в мире, россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Таджикистан, Душанбе, Семен Григорьев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Запад занимает пронацистскую позицию, заявил посол России в Таджикистане

Посол Семен Григорьев: Запад не скрывает желания ликвидировать Россию

© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в ТаджикистанеПосол России в Таджикистане Семен Григорьев
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев
© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в Таджикистане
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает цели ликвидации России, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.
"Запад занимает пронацистскую позицию и не скрывает, что его задача – ликвидация России как государства. Несмотря на это, наша страна, вопреки прогнозам недругов, продолжает уверенно идти своим курсом", – сказал он в ходе заседания организационного комитета "Победа" в пятницу в Душанбе.
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик
30 декабря 2022, 07:08
Посол России отметил, что предупредительные меры российского руководства, связанные с проведением спецоперации на Украине, помогли сохранить суверенитет не только России, но и многочисленным друзьям Москвы по всему миру.
Он также сообщил, что в Таджикистане разделяют справедливые оценки исторических событий, неравнодушно относятся к совместному прошлому, свидетельством чего являются ежегодные проводимые в республике военно-патриотические мероприятия.
В заседании организационного комитета "Победа" по случаю подготовки мероприятий празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие глава представительства Россотрудничества Иван Иванов, представители аппарата военного атташе при посольстве России, 201-й Российской военной базы, таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, ветеранских организаций и общественных объединений российских соотечественников.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Запад напрямую призывает к ликвидации России, заявил Патрушев
21 марта, 13:17
 
В миреРоссияТаджикистанДушанбеСемен ГригорьевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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