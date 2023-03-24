https://ria.ru/20230324/yazva-1860363129.html

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась - РИА Новости, 24.03.2023

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:19

2023-03-24T13:19

2023-03-24T18:43

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", - говорится в сообщении. Оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая заболевания, уточнили в пресс-службе. Два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.

https://ria.ru/20230323/sibirskaya_yazva-1860149349.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество