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Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась - РИА Новости, 24.03.2023
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13:19 24.03.2023 (обновлено: 18:43 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/yazva-1860363129.html
Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась
Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась - РИА Новости, 24.03.2023
Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась
Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:19
2023-03-24T18:43
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", - говорится в сообщении. Оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая заболевания, уточнили в пресс-службе. Два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.
https://ria.ru/20230323/sibirskaya_yazva-1860149349.html
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Роспотребнадзор: сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкИсследование крови
Исследование крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен", - говорится в сообщении.
Оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая заболевания, уточнили в пресс-службе.
Два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.
Сибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечение заглушка
Сибирская язва: формы, симптомы, летальность и лечение
23 марта, 19:06
 
Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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