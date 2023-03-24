https://ria.ru/20230324/wildberries-1860268996.html
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров - РИА Новости, 24.03.2023
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Маркетплейс Wildberries совместно с партнерами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров, в том числе сантехники, на данный момент услуга... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:09
2023-03-24T09:09
2023-03-24T09:09
экономика
санкт-петербург
рязанская область
wildberries
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries совместно с партнерами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров, в том числе сантехники, на данный момент услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калужской, Тульской и Рязанской областях, сообщают в компании. "В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей... В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что доставка и подъем на этаж дома или квартиры для покупателей осуществляется бесплатно. В будущем марктеплейс собирается расширить ассортимент доставляемых сверхгабаритных товаров за счет сотрудничества с новыми предпринимателями и брендами. Сейчас в тестовой программе участвуют более 50 ритейлеров, среди которых "Лазурит", "Домотека", Buyson. "Видим высокий интерес покупателей к покупке мебели, сантехники и инструментов на нашей платформе... Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение", - подчеркнули в компании.
https://ria.ru/20230324/wildberries-1860249717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, рязанская область, wildberries, москва
Экономика, Санкт-Петербург, Рязанская область, Wildberries, Москва
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Wildberries запустил пилотный проект по доставке сверхгабаритных товаров
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries совместно с партнерами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров, в том числе сантехники, на данный момент услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калужской, Тульской и Рязанской областях, сообщают в компании.
"В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы
, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей... В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что доставка и подъем на этаж дома или квартиры для покупателей осуществляется бесплатно.
В будущем марктеплейс собирается расширить ассортимент доставляемых сверхгабаритных товаров за счет сотрудничества с новыми предпринимателями и брендами. Сейчас в тестовой программе участвуют более 50 ритейлеров, среди которых "Лазурит", "Домотека", Buyson.
"Видим высокий интерес покупателей к покупке мебели, сантехники и инструментов на нашей платформе... Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение", - подчеркнули в компании.
Источник: Wildberries уладил все разногласия со своими партнерами