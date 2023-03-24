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Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября - РИА Новости, 24.03.2023
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21:13 24.03.2023 (обновлено: 21:43 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vef-1860517973.html
Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября
Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября - РИА Новости, 24.03.2023
Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября
Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 10-13 сентября 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T21:13
2023-03-24T21:43
экономика
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 10-13 сентября 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Он уточнил, что обновленные даты утвердили с учетом графиков проведения международных мероприятий. Вице-премьер отметил, что форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что в этом году организаторы мероприятия готовы встретить гостей на самом высоком уровне. По словам Трутнева, на форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.Уточняется, что в рамках мероприятия также пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой представят культурные и экономические инициативы регионов ДФО, а также уже реализуемые проекты.Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году планируется провести 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20220905/vef-1813980405.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября

Трутнев: Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен на 10-13 сентября 2023 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 10-13 сентября 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Он уточнил, что обновленные даты утвердили с учетом графиков проведения международных мероприятий.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Восточный экономический форум
5 сентября 2022, 00:51
Вице-премьер отметил, что форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что в этом году организаторы мероприятия готовы встретить гостей на самом высоком уровне. По словам Трутнева, на форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.
Уточняется, что в рамках мероприятия также пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой представят культурные и экономические инициативы регионов ДФО, а также уже реализуемые проекты.
Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году планируется провести 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университет
 
 
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