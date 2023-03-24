https://ria.ru/20230324/vef-1860517973.html

Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября

Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября - РИА Новости, 24.03.2023

Восточный экономический форум перенесли на 10-13 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 10-13 сентября 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T21:13

2023-03-24T21:13

2023-03-24T21:43

экономика

россия

дальний восток

владивосток

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 10-13 сентября 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Он уточнил, что обновленные даты утвердили с учетом графиков проведения международных мероприятий. Вице-премьер отметил, что форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что в этом году организаторы мероприятия готовы встретить гостей на самом высоком уровне. По словам Трутнева, на форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.Уточняется, что в рамках мероприятия также пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой представят культурные и экономические инициативы регионов ДФО, а также уже реализуемые проекты.Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году планируется провести 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20220905/vef-1813980405.html

https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html

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дальний восток

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Наталья Макарова

экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет