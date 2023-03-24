https://ria.ru/20230324/uchitelya-1860303840.html

Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников

Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников - РИА Новости, 24.03.2023

Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников

Среди самых востребованных учителей-предметников – учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:56

2023-03-24T10:56

2023-03-24T16:06

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

новосибирская область

краснодарский край

свердловская область

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Среди самых востребованных учителей-предметников – учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России". В Роструде добавили, что для учителей математики на портале есть более трех тысяч вакансий, для учителей русского языка и литературы более 2,5 тысяч, также работодатели ищут преподавателей иностранного языка (порядка 1,7 тыс. предложений), физики (1,3 тыс.), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий). Кроме того, в российские образовательные учреждения требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты. Отмечается, что некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов, в частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы. "Лидером по числу вакансий в сфере образования стал Краснодарский край, в регионе 3,6 тыс. предложений. Далее следуют Иркутская и Свердловская области, в каждой из них доступно свыше 1,8 тыс. вакансий. Также большое число вакансий в Новосибирской области (1,5 тыс.), в Челябинской области и Красноярском крае (по 1,3 тыс)", – заключили в Роструде.

https://sn.ria.ru/20230324/ege-1860288620.html

новосибирская область

краснодарский край

свердловская область

россия

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социальный навигатор, сн_образование, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), новосибирская область, краснодарский край, свердловская область, россия