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Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников - РИА Новости, 24.03.2023
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10:56 24.03.2023 (обновлено: 16:06 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/uchitelya-1860303840.html
Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников
Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников - РИА Новости, 24.03.2023
Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников
Среди самых востребованных учителей-предметников – учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:56
2023-03-24T16:06
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
новосибирская область
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Среди самых востребованных учителей-предметников – учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России". В Роструде добавили, что для учителей математики на портале есть более трех тысяч вакансий, для учителей русского языка и литературы более 2,5 тысяч, также работодатели ищут преподавателей иностранного языка (порядка 1,7 тыс. предложений), физики (1,3 тыс.), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий). Кроме того, в российские образовательные учреждения требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты. Отмечается, что некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов, в частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы. "Лидером по числу вакансий в сфере образования стал Краснодарский край, в регионе 3,6 тыс. предложений. Далее следуют Иркутская и Свердловская области, в каждой из них доступно свыше 1,8 тыс. вакансий. Также большое число вакансий в Новосибирской области (1,5 тыс.), в Челябинской области и Красноярском крае (по 1,3 тыс)", – заключили в Роструде.
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новосибирская область
краснодарский край
свердловская область
россия
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социальный навигатор, сн_образование, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), новосибирская область, краснодарский край, свердловская область, россия
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Новосибирская область, Краснодарский край, Свердловская область, Россия

Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников

© РИА Новости / Владимир ПесняУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Среди самых востребованных учителей-предметников – учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России".
«

"Среди самых востребованных преподавателей-предметников учителя математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка. Об этом свидетельствует анализ данных портала "Работа России", подготовленный на основе выборки предложений для учителей, педагогов и преподавателей. Всего для специалистов данных профессий доступно более 37 тысяч предложений по всей стране", – говорится в сообщении.

В Роструде добавили, что для учителей математики на портале есть более трех тысяч вакансий, для учителей русского языка и литературы более 2,5 тысяч, также работодатели ищут преподавателей иностранного языка (порядка 1,7 тыс. предложений), физики (1,3 тыс.), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий). Кроме того, в российские образовательные учреждения требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты.
Отмечается, что некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов, в частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы.
"Лидером по числу вакансий в сфере образования стал Краснодарский край, в регионе 3,6 тыс. предложений. Далее следуют Иркутская и Свердловская области, в каждой из них доступно свыше 1,8 тыс. вакансий. Также большое число вакансий в Новосибирской области (1,5 тыс.), в Челябинской области и Красноярском крае (по 1,3 тыс)", – заключили в Роструде.
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