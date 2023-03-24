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Медведев объяснил, почему пишет в Twitter - РИА Новости, 24.03.2023
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10:10 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/twitter-1860286840.html
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:10
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технологии
дмитрий медведев
twitter
политика
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага". "Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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технологии, дмитрий медведев, twitter, политика, россия
Технологии, Дмитрий Медведев, Twitter, Политика, Россия
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter

Медведев объяснил, что ведет Twitter, так как это оружие врага, которое надо использовать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага".
"Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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