https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860311820.html

Эрдоган может набрать 47,4 процента голосов избирателей, показал опрос

Эрдоган может набрать 47,4 процента голосов избирателей, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023

Эрдоган может набрать 47,4 процента голосов избирателей, показал опрос

Свыше 47 процентов избирателей готовы проголосовать за действующего президента Турции Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах 14 мая, за его оппонента, единого... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:17

2023-03-24T11:17

2023-03-24T11:20

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Свыше 47 процентов избирателей готовы проголосовать за действующего президента Турции Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах 14 мая, за его оппонента, единого кандидата оппозиции Кемаля Кылычдароглу готовы проголосовать свыше 45 процентов избирателей, следует из данных опроса исследовательского центра Optimar, приведенного газетой Hürriyet. "Optimar, возглавляемая Хилми Дасдемиром, является одной из компаний по исследованию общественного мнения, за деятельностью которой я регулярно слежу. Это одна из компаний, которая точно предсказала президентские выборы 2014 и 2018 годов и референдум 2017 года. Опрос Optimar, проведенный 13-18 марта среди 1916 респондентов, содержит важные данные. Конечно, опросы, которые будут проведены, когда выборы выйдут на финишную прямую, будут более проницательными, но опрос Optimar проливает свет на урну для голосования", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным опроса, основная борьба пройдет между Эрдоганом и Кылычдароглу. Так, действующий президент, согласно данным, набирает 47,4 процента, его оппонент - Кемаль Кылычдароглу 45,3 процента. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html

https://ria.ru/20230322/kandidat-1859782160.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс