https://ria.ru/20230324/trassa-1860248321.html

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия - РИА Новости, 24.03.2023

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия

Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:35

2023-03-24T03:35

2023-03-24T05:56

казахстан

россия

каспийское море

марат хуснуллин

вячеслав петушенко

михаил мишустин

петербургский международный экономический форум (фонд)

автодор

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае, возможно подписание соглашения, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.Как в интервью РИА Новости на ПМЭФ-22 сообщал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, с учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение. Его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - Китай.

https://ria.ru/20230317/tavrida-1858673318.html

казахстан

россия

каспийское море

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казахстан, россия, каспийское море, марат хуснуллин, вячеслав петушенко, михаил мишустин, петербургский международный экономический форум (фонд), автодор