https://ria.ru/20230324/trassa-1860248321.html
Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия
Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия - РИА Новости, 24.03.2023
Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия
Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:35
2023-03-24T03:35
2023-03-24T05:56
казахстан
россия
каспийское море
марат хуснуллин
вячеслав петушенко
михаил мишустин
петербургский международный экономический форум (фонд)
автодор
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае, возможно подписание соглашения, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.Как в интервью РИА Новости на ПМЭФ-22 сообщал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, с учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение. Его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - Китай.
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казахстан, россия, каспийское море, марат хуснуллин, вячеслав петушенко, михаил мишустин, петербургский международный экономический форум (фонд), автодор
Казахстан, Россия, Каспийское море, Марат Хуснуллин, Вячеслав Петушенко, Михаил Мишустин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Автодор
Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия
Хуснуллин: Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспия