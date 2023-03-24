https://ria.ru/20230324/tiktok-1860438982.html

В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США

В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США - РИА Новости, 24.03.2023

В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США

Выступление главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США не изменило отношение американских властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:22

2023-03-24T16:22

2023-03-24T16:22

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Выступление главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США не изменило отношение американских властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Его выступление не изменило наше отношение к тому, что это приложение так или иначе представляет вызов для национальной безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Кирби добавил, что американские власти по-прежнему беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях соцсети в Пекин, а также отметил, что комитет по иностранным инвестициям в США продолжает "независимую" оценку в отношении приложения. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании. Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран. Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.

https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html

https://ria.ru/20230310/zapret-1857149478.html

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вашингтон (штат)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп, джон кирби, джо байден, tiktok