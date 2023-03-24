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В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США - РИА Новости, 24.03.2023
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16:22 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/tiktok-1860438982.html
В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США
В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США - РИА Новости, 24.03.2023
В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США
Выступление главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США не изменило отношение американских властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:22
2023-03-24T16:22
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
пекин
дональд трамп
джон кирби
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Выступление главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США не изменило отношение американских властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Его выступление не изменило наше отношение к тому, что это приложение так или иначе представляет вызов для национальной безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Кирби добавил, что американские власти по-прежнему беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях соцсети в Пекин, а также отметил, что комитет по иностранным инвестициям в США продолжает "независимую" оценку в отношении приложения. Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании. Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран. Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html
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вашингтон (штат)
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп, джон кирби, джо байден, tiktok
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Пекин, Дональд Трамп, Джон Кирби, Джо Байден, TikTok
В Белом доме прокомментировали выступление главы TikTok в конгрессе США

Белый дом: глава TikTok в конгрессе США не развеял риски для нацбезопасности от соцсети

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Выступление главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США не изменило отношение американских властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Его выступление не изменило наше отношение к тому, что это приложение так или иначе представляет вызов для национальной безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности
23 марта, 19:26
Кирби добавил, что американские власти по-прежнему беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях соцсети в Пекин, а также отметил, что комитет по иностранным инвестициям в США продолжает "независимую" оценку в отношении приложения.
Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании.
Глава TikTok выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран.
Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.
Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
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В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)ПекинДональд ТрампДжон КирбиДжо БайденTikTok
 
 
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