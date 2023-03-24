https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html

Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры

Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры - РИА Новости, 24.03.2023

Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры

Лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Et Cetera Александр РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:48

2023-03-24T16:48

2023-03-24T16:55

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александр калягин

et cetera

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Et Cetera Александр Калягин. Он также отметил вклад Союза театральных деятелей в развитие российской культуры. "Недавно Союз театральных деятелей организовал конкурс "Новое время. Новые герои" - получили 170 пьес. Сейчас организовали уже жюри, будем отбирать пьесы. Так что уехавшие, поверьте мне, – это небольшая группа людей, это не российский театр. Российский театр – это то, что разбросано по всей стране, талантливые и самоотверженные служители театра, их абсолютное большинство", — сказал Калягин. Он назвал тех, кто оказывает помощь людям в зоне боевых действий и продолжает работать. "Когда актеры выступают в госпиталях, в 100 метрах от боевых действий – это говорит о многом… Я благодарю их… Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей, секретарь союза Сергей Кабайло выступил инициатором собрания гуманитарной помощи по театрам своего города и сам лично участвовал... Мариупольский драматический театр побывал в Брянске, Орле, Белгороде, Туле, Воронеже… И наш театр два раза в месяц посылает такой конвой помощи… Иркутский кукольный театр "Аистенок" организовал гуманитарную помощь… Недавно в федеральной программе мы пригласили театр из Донецка, и он показывал спектакль "Юнона и Авось", — рассказал Калягин. Кроме того, он отметил, что в России никогда не будет недостатка в театральных талантах, потому что "наша страна такая великая, такая многообразная и такая интересная". Ранее сообщалось о том, что французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон".

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр калягин, et cetera, театр