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Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры - РИА Новости, 24.03.2023
Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Et Cetera Александр РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:48
2023-03-24T16:48
2023-03-24T16:55
культура
новости культуры
александр калягин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Et Cetera Александр Калягин. Он также отметил вклад Союза театральных деятелей в развитие российской культуры. "Недавно Союз театральных деятелей организовал конкурс "Новое время. Новые герои" - получили 170 пьес. Сейчас организовали уже жюри, будем отбирать пьесы. Так что уехавшие, поверьте мне, – это небольшая группа людей, это не российский театр. Российский театр – это то, что разбросано по всей стране, талантливые и самоотверженные служители театра, их абсолютное большинство", — сказал Калягин. Он назвал тех, кто оказывает помощь людям в зоне боевых действий и продолжает работать. "Когда актеры выступают в госпиталях, в 100 метрах от боевых действий – это говорит о многом… Я благодарю их… Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей, секретарь союза Сергей Кабайло выступил инициатором собрания гуманитарной помощи по театрам своего города и сам лично участвовал... Мариупольский драматический театр побывал в Брянске, Орле, Белгороде, Туле, Воронеже… И наш театр два раза в месяц посылает такой конвой помощи… Иркутский кукольный театр "Аистенок" организовал гуманитарную помощь… Недавно в федеральной программе мы пригласили театр из Донецка, и он показывал спектакль "Юнона и Авось", — рассказал Калягин. Кроме того, он отметил, что в России никогда не будет недостатка в театральных талантах, потому что "наша страна такая великая, такая многообразная и такая интересная". Ранее сообщалось о том, что французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр калягин, et cetera, театр
Культура, Новости культуры, Александр Калягин, Et Cetera, Театр
Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Калягин: лучшие деятели культуры не уехали, а остались служить театру
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Et Cetera Александр Калягин.
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"Недавно с большим возмущением вышел материал "Хроника разгрома" (статья в журнале "Театр", — Прим. ред.), и в нем указаны фамилии, которые покинули Родину в самое трудное время… Пишут, что уехали лучшие… Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина – они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - сказал Калягин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил вклад Союза театральных деятелей в развитие российской культуры.
"Недавно Союз театральных деятелей организовал конкурс "Новое время. Новые герои" - получили 170 пьес. Сейчас организовали уже жюри, будем отбирать пьесы. Так что уехавшие, поверьте мне, – это небольшая группа людей, это не российский театр. Российский театр – это то, что разбросано по всей стране, талантливые и самоотверженные служители театра, их абсолютное большинство", — сказал Калягин.
Он назвал тех, кто оказывает помощь людям в зоне боевых действий и продолжает работать.
"Когда актеры выступают в госпиталях, в 100 метрах от боевых действий – это говорит о многом… Я благодарю их… Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей, секретарь союза Сергей Кабайло выступил инициатором собрания гуманитарной помощи по театрам своего города и сам лично участвовал... Мариупольский драматический театр побывал в Брянске, Орле, Белгороде, Туле, Воронеже… И наш театр два раза в месяц посылает такой конвой помощи… Иркутский кукольный театр "Аистенок" организовал гуманитарную помощь… Недавно в федеральной программе мы пригласили театр из Донецка, и он показывал спектакль "Юнона и Авось", — рассказал Калягин.
Кроме того, он отметил, что в России никогда не будет недостатка в театральных талантах, потому что "наша страна такая великая, такая многообразная и такая интересная".
Ранее сообщалось
о том, что французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон".
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