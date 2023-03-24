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Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством
Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством - РИА Новости, 24.03.2023
Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством
В четверг, 23 марта, 75 человек не были допущены на спектакль "Женщины Есенина" во МХАТ имени Горького, потому что их билеты незаконно приобрели по "Пушкинской... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:37
2023-03-24T15:37
2023-03-24T15:37
культура
новости культуры
театр
мхат имени м. горького
владимир кехман
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В четверг, 23 марта, 75 человек не были допущены на спектакль "Женщины Есенина" во МХАТ имени Горького, потому что их билеты незаконно приобрели по "Пушкинской карте". Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор театра Владимир Кехман. По словам гендиректора, сотрудники театра выявили несовпадение данных зрителей и билетов.В свою очередь зрители, как рассказывает директор, утверждали, что не покупали билеты по "Пушкинской карте", но не могли предоставить чеки, подтверждающую их покупку на официальных сайтах. Кехман добавил, что, по информации театра, на субботу продано 275 билетов по "Пушкинской карте", а на следующий понедельник – еще 308. "Возможно, что часть этих билетов зрители также купили у мошенников с рук или через сторонние сайты", — заключил Кехман.Ранее сообщалось о том, что в РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, театр, мхат имени м. горького, владимир кехман
Культура, Новости культуры, Театр, МХАТ имени М. Горького, Владимир Кехман
Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством
Кехман об инциденте с билетами: 75 зрителей МХАТа стали жертвами мошенников
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В четверг, 23 марта, 75 человек не были допущены на спектакль "Женщины Есенина" во МХАТ имени Горького, потому что их билеты незаконно приобрели по "Пушкинской карте". Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор театра Владимир Кехман.
«
"23 марта в МХАТ Горького на спектакль "Женщины Есенина" не были допущены порядка 75 человек, купившие билеты с рук. При сканировании билетов на входе было выявлено, что эти билеты приобретены по "Пушкинским картам", — сказал Кехман.
По словам гендиректора, сотрудники театра выявили несовпадение данных зрителей и билетов.
«
"В процессе проверки выяснилось, что возраст посетителей исключал возможность покупки билета с помощью "Пушкинской карты", — отметил Кехман.
В свою очередь зрители, как рассказывает директор, утверждали, что не покупали билеты по "Пушкинской карте", но не могли предоставить чеки, подтверждающую их покупку на официальных сайтах.
Кехман добавил, что, по информации театра, на субботу продано 275 билетов по "Пушкинской карте", а на следующий понедельник – еще 308.
"Возможно, что часть этих билетов зрители также купили у мошенников с рук или через сторонние сайты", — заключил Кехман.
Ранее сообщалось
о том, что в РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой.
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