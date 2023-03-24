https://ria.ru/20230324/teatr-1860417838.html

Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством

Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством - РИА Новости, 24.03.2023

Кехман назвал инцидент с билетами во МХАТ мошенничеством

В четверг, 23 марта, 75 человек не были допущены на спектакль "Женщины Есенина" во МХАТ имени Горького, потому что их билеты незаконно приобрели по "Пушкинской... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:37

2023-03-24T15:37

2023-03-24T15:37

культура

новости культуры

театр

мхат имени м. горького

владимир кехман

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В четверг, 23 марта, 75 человек не были допущены на спектакль "Женщины Есенина" во МХАТ имени Горького, потому что их билеты незаконно приобрели по "Пушкинской карте". Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор театра Владимир Кехман. По словам гендиректора, сотрудники театра выявили несовпадение данных зрителей и билетов.В свою очередь зрители, как рассказывает директор, утверждали, что не покупали билеты по "Пушкинской карте", но не могли предоставить чеки, подтверждающую их покупку на официальных сайтах. Кехман добавил, что, по информации театра, на субботу продано 275 билетов по "Пушкинской карте", а на следующий понедельник – еще 308. "Возможно, что часть этих билетов зрители также купили у мошенников с рук или через сторонние сайты", — заключил Кехман.Ранее сообщалось о том, что в РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой.

https://ria.ru/20230322/gergiev-1859699059.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, мхат имени м. горького, владимир кехман