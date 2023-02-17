https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html

В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой

В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой - РИА Новости, 17.02.2023

В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой

Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:24

2023-02-17T11:24

2023-02-17T11:24

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новости культуры

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российский академический молодежный театр

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Роли исполнили Нелли Уварова, Дарья Семеновва, Антонина Писарева и Анна Ковалева."Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности", — сказал Золотовицкий. Семейная сага "Женщины Лазаря" охватывает период от начала XX века и до наших дней. Это история о гениальном ученом Лазаре Линдте и трех его женщинах.

https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, российский академический молодежный театр