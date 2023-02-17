https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой - РИА Новости, 17.02.2023
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:24
2023-02-17T11:24
2023-02-17T11:24
культура
новости культуры
театр
российский академический молодежный театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852607778_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_0bf7c87ac6b0ced19639105d7f16ab20.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Роли исполнили Нелли Уварова, Дарья Семеновва, Антонина Писарева и Анна Ковалева."Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности", — сказал Золотовицкий. Семейная сага "Женщины Лазаря" охватывает период от начала XX века и до наших дней. Это история о гениальном ученом Лазаре Линдте и трех его женщинах.
https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852607778_0:366:2242:2047_1920x0_80_0_0_37f54a5c6af73f82907802f80953fa5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, российский академический молодежный театр
Культура, Новости культуры, Театр, Российский академический молодежный театр
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Уваровой по роману Степновой
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Роли исполнили Нелли Уварова, Дарья Семеновва, Антонина Писарева и Анна Ковалева.
"Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности", — сказал Золотовицкий.
Семейная сага "Женщины Лазаря" охватывает период от начала XX века и до наших дней. Это история о гениальном ученом Лазаре Линдте и трех его женщинах.