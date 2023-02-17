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В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой - РИА Новости, 17.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой - РИА Новости, 17.02.2023
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:24
2023-02-17T11:24
культура
новости культуры
театр
российский академический молодежный театр
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Роли исполнили Нелли Уварова, Дарья Семеновва, Антонина Писарева и Анна Ковалева."Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности", — сказал Золотовицкий. Семейная сага "Женщины Лазаря" охватывает период от начала XX века и до наших дней. Это история о гениальном ученом Лазаре Линдте и трех его женщинах.
https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html
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новости культуры, театр, российский академический молодежный театр
Культура, Новости культуры, Театр, Российский академический молодежный театр
11:24 17.02.2023
 
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой

В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Уваровой по роману Степновой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктрисы Нелли Уварова, Анна Ковалева, Антонина Писарева в сцене из спектакля "Женщины Лазаря"
Актрисы Нелли Уварова, Анна Ковалева, Антонина Писарева в сцене из спектакля Женщины Лазаря - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля "Женщины Лазаря" по роману Марины Степновой в постановке Алексея Золотовицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Роли исполнили Нелли Уварова, Дарья Семеновва, Антонина Писарева и Анна Ковалева.
"Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности", — сказал Золотовицкий.
Семейная сага "Женщины Лазаря" охватывает период от начала XX века и до наших дней. Это история о гениальном ученом Лазаре Линдте и трех его женщинах.
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