https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html

Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство

Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство - РИА Новости, 24.03.2023

Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:47

2023-03-24T08:47

2023-03-24T08:47

специальная военная операция на украине

сергей миронов

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны государства для семей погибших участников спецоперации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью обеспечения качественной и всеобъемлющей социальной поддержки семей погибших участников СВО предлагается установить персональное шефство (попечительство) представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней в отношении таких семей", — говорится в обращении. По его словам, также необходимо предоставить военным возможность открыть особый вид банковского вклада – сберегательный вклад участника СВО. "Для него необходимо предусмотреть повышенную процентную ставку, компенсирующую ожидаемую годовую инфляцию и превышающую ее как минимум на 3%. Кроме того, важно обязательное страхование вкладов участников СВО с возмещением по вкладу на сумму до 10 миллионов рублей", — сказал Миронов РИА Новости. Миронов предложил разработать программу правительства, которая будет направлена на поддержку участников спецоперации и будет включать и его предложения. Он отметил, что необходима систематизация существующей нормативно-правовой базы в отношении участников СВО.

https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей миронов, михаил мишустин, общество, россия