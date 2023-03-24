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Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство - РИА Новости, 24.03.2023
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:47
2023-03-24T08:47
специальная военная операция на украине
сергей миронов
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны государства для семей погибших участников спецоперации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью обеспечения качественной и всеобъемлющей социальной поддержки семей погибших участников СВО предлагается установить персональное шефство (попечительство) представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней в отношении таких семей", — говорится в обращении. По его словам, также необходимо предоставить военным возможность открыть особый вид банковского вклада – сберегательный вклад участника СВО. "Для него необходимо предусмотреть повышенную процентную ставку, компенсирующую ожидаемую годовую инфляцию и превышающую ее как минимум на 3%. Кроме того, важно обязательное страхование вкладов участников СВО с возмещением по вкладу на сумму до 10 миллионов рублей", — сказал Миронов РИА Новости. Миронов предложил разработать программу правительства, которая будет направлена на поддержку участников спецоперации и будет включать и его предложения. Он отметил, что необходима систематизация существующей нормативно-правовой базы в отношении участников СВО.
https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html
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сергей миронов, михаил мишустин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Общество, Россия
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство

Миронов предложил установить госпопечительство для семей погибших участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные в зоне СВО
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны государства для семей погибших участников спецоперации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"С целью обеспечения качественной и всеобъемлющей социальной поддержки семей погибших участников СВО предлагается установить персональное шефство (попечительство) представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней в отношении таких семей", — говорится в обращении.
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По его словам, также необходимо предоставить военным возможность открыть особый вид банковского вклада – сберегательный вклад участника СВО.
"Для него необходимо предусмотреть повышенную процентную ставку, компенсирующую ожидаемую годовую инфляцию и превышающую ее как минимум на 3%. Кроме того, важно обязательное страхование вкладов участников СВО с возмещением по вкладу на сумму до 10 миллионов рублей", — сказал Миронов РИА Новости.
Миронов предложил разработать программу правительства, которая будет направлена на поддержку участников спецоперации и будет включать и его предложения. Он отметил, что необходима систематизация существующей нормативно-правовой базы в отношении участников СВО.
Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ наводит орудие перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении

В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Снаряды для "Гиацинта".

Снаряды для гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ на Запорожском направлении

Снаряды для "Гиацинта".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Обстрелы ведутся с различных позиций.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ маскируют орудие после работы по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Обстрелы ведутся с различных позиций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.

Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении

Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.

Работа артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Снаряды для "Гиацинта".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Обстрелы ведутся с различных позиций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МироновМихаил МишустинОбществоРоссия
 
 
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