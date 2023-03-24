https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство - РИА Новости, 24.03.2023
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:47
2023-03-24T08:47
2023-03-24T08:47
специальная военная операция на украине
сергей миронов
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны государства для семей погибших участников спецоперации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью обеспечения качественной и всеобъемлющей социальной поддержки семей погибших участников СВО предлагается установить персональное шефство (попечительство) представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней в отношении таких семей", — говорится в обращении. По его словам, также необходимо предоставить военным возможность открыть особый вид банковского вклада – сберегательный вклад участника СВО. "Для него необходимо предусмотреть повышенную процентную ставку, компенсирующую ожидаемую годовую инфляцию и превышающую ее как минимум на 3%. Кроме того, важно обязательное страхование вкладов участников СВО с возмещением по вкладу на сумму до 10 миллионов рублей", — сказал Миронов РИА Новости. Миронов предложил разработать программу правительства, которая будет направлена на поддержку участников спецоперации и будет включать и его предложения. Он отметил, что необходима систематизация существующей нормативно-правовой базы в отношении участников СВО.
https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, михаил мишустин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Общество, Россия
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Миронов предложил установить госпопечительство для семей погибших участников СВО
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить попечительство со стороны государства для семей погибших участников спецоперации, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"С целью обеспечения качественной и всеобъемлющей социальной поддержки семей погибших участников СВО предлагается установить персональное шефство (попечительство) представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней в отношении таких семей", — говорится в обращении.
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
По его словам, также необходимо предоставить военным возможность открыть особый вид банковского вклада – сберегательный вклад участника СВО.
"Для него необходимо предусмотреть повышенную процентную ставку, компенсирующую ожидаемую годовую инфляцию и превышающую ее как минимум на 3%. Кроме того, важно обязательное страхование вкладов участников СВО с возмещением по вкладу на сумму до 10 миллионов рублей", — сказал Миронов РИА Новости.
Миронов предложил разработать программу правительства, которая будет направлена на поддержку участников спецоперации и будет включать и его предложения. Он отметил, что необходима систематизация существующей нормативно-правовой базы в отношении участников СВО.
Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
1 из 8
В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".
2 из 8
Обстрелы ведутся с различных позиций.
4 из 8
Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.
5 из 8
Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.
6 из 8
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.
7 из 8
Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.
8 из 8
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
1 из 8
В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".
2 из 8
Обстрелы ведутся с различных позиций.
4 из 8
Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.
5 из 8
Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.
6 из 8
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.
7 из 8
Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.
8 из 8