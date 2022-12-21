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Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/artilleriya-1840209955.html
Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации
Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации
Российские военнослужащие выполняют плановые задачи вдоль линии боевого соприкосновения, наносят удары по позициям противника. Работа артиллеристов — в... РИА Новости, 21.12.2022
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2022-12-21T18:50
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
гиацинт (пушка)
ситуация в днр и лнр
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Российские военнослужащие выполняют плановые задачи вдоль линии боевого соприкосновения, наносят удары по позициям противника. Работа артиллеристов — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, вооруженные силы рф, гиацинт (пушка), ситуация в днр и лнр, запорожская область
Фото, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Гиацинт (пушка), Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область
14:10 21.12.2022 (обновлено: 18:50 21.12.2022)
 

Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
Российские военнослужащие выполняют плановые задачи вдоль линии боевого соприкосновения, наносят удары по позициям противника. Работа артиллеристов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении
1 из 8

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ наводит орудие перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
2 из 8

В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Снаряды для "Гиацинта".

Снаряды для гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ на Запорожском направлении
3 из 8

Снаряды для "Гиацинта".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Обстрелы ведутся с различных позиций.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ маскируют орудие после работы по позициям ВСУ на Запорожском направлении
4 из 8

Обстрелы ведутся с различных позиций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
5 из 8

Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.

Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении
6 из 8

Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
7 из 8

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.

Работа артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
8 из 8

Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеФотоВооруженные силы РФГиацинт (пушка)Ситуация в ДНР и ЛНРЗапорожская область
 
 
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