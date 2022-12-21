Огонь! Работа артиллерии в зоне спецоперации
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".
В числе используемых российской армией орудий — самоходные пушки "Гиацинт".
Снаряды для "Гиацинта".
Обстрелы ведутся с различных позиций.
Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.
Врага накрывают артиллерийским огнем и пресекают его передвижение.
Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.
Обстрелы с российской стороны не позволяет украинским войскам сосредоточить силы на одном участке линии соприкосновения.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" перед работой по позициям ВСУ.
Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.
Гаубица "Гиацинт" российских Вооруженных сил работает на Запорожском направлении.