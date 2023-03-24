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Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление - РИА Новости, 24.03.2023
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Наука
 
17:46 24.03.2023 (обновлено: 17:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/siyanie-1860471929.html
Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление
Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление - РИА Новости, 24.03.2023
Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление
В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:46
2023-03-24T17:49
наука
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наука
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 марта происходила магнитная буря уровнями от G1 до G3 (от слабой до сильной). Пик был пройден около 2 часов ночи мск 24 марта 2023 года. Буря начала стихать только к 12.00 мск 24 марта и длилась почти сутки. На сайте Лаборатории назвали сегодняшнюю бурю наиболее крупной за последние несколько лет. "Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях на широтах от 65 градусов и выше", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Согласно международной классификации, бури такого уровня могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и перерывам в спутниковой навигации. В Лаборатории уточнили, что буря произошла в отсутствие крупных вспышек на солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором - попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Такие потоки формируются на солнце в так называемых корональных дырах - темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство.
https://ria.ru/20210114/kosmos-1593049862.html
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москва, санкт-петербург, наука
Наука, Москва, Санкт-Петербург, Наука
Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление

Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть полярное сияние из-за крупной магнитной бури

© РИА Новости / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкПолярное сияние (Северное сияние)
Полярное сияние (Северное сияние) - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Корытов
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Полярное сияние (Северное сияние). Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 марта происходила магнитная буря уровнями от G1 до G3 (от слабой до сильной). Пик был пройден около 2 часов ночи мск 24 марта 2023 года. Буря начала стихать только к 12.00 мск 24 марта и длилась почти сутки.
На сайте Лаборатории назвали сегодняшнюю бурю наиболее крупной за последние несколько лет.
"Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях на широтах от 65 градусов и выше", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории.
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Согласно международной классификации, бури такого уровня могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и перерывам в спутниковой навигации.
В Лаборатории уточнили, что буря произошла в отсутствие крупных вспышек на солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором - попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Такие потоки формируются на солнце в так называемых корональных дырах - темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство.
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