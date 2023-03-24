https://ria.ru/20230324/siyanie-1860471929.html

Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление

Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление - РИА Новости, 24.03.2023

Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть редкое атмосферное явление

В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:46

2023-03-24T17:46

2023-03-24T17:49

наука

москва

санкт-петербург

наука

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 марта происходила магнитная буря уровнями от G1 до G3 (от слабой до сильной). Пик был пройден около 2 часов ночи мск 24 марта 2023 года. Буря начала стихать только к 12.00 мск 24 марта и длилась почти сутки. На сайте Лаборатории назвали сегодняшнюю бурю наиболее крупной за последние несколько лет. "Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях на широтах от 65 градусов и выше", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Согласно международной классификации, бури такого уровня могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и перерывам в спутниковой навигации. В Лаборатории уточнили, что буря произошла в отсутствие крупных вспышек на солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором - попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Такие потоки формируются на солнце в так называемых корональных дырах - темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство.

https://ria.ru/20210114/kosmos-1593049862.html

https://ria.ru/20220219/burya-1773704008.html

москва

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, санкт-петербург, наука