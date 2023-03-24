"Лучше бы молчал": послу США ответили на просьбу забыть о войне в Югославии
В Twitter набросились на посла США за предложение забыть о бомбардировках Югославии
Белград. Здание Генштаба с последствиями бомбардировок НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter остро отреагировали на заявление посла США Кристофера Хилла, предложившего сербам "забыть" обиды на НАТО из-за бомбежек Югославии.
Многие комментаторы выразили возмущение словами американского дипломата, напомнив как о жертвах бомбардировок, так и о нынешнем поведении властей Вашингтона по отношению к другим государствам.
"Может быть, мы бы и отложили все это в сторону, но как можно, если вы все еще делаете все то же самое? Да, может, самолетов уже и нет, но угрозы, шантаж (обедненного урана, видимо, не хватило), в этом всем нет недостатка даже спустя 24 года!" — написал Egziperi2.
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"Вам, вероятно, следует проверить свою голову на наличие мозгов. На моей улице, примерно в 500 метрах от одной разбомбленной базы в Шабаце, у каждого четвертого был рак. И это все еще продолжается", — рассказал sashafrp.
"Сербы не должны забывать свои обиды до тех пор, пока военные преступники НАТО (такие как Уэсли Кларк, Билл Клинтон, Тони Блэр) не предстанут перед судом за свои военные преступления", — считает BrunnerEric1.
"Ну тогда я верю, что США отложат в сторону свои обиды по поводу 11 сентября. То есть что было, то было, да?" — съязвил Occhi bianchi sul pianeta terra.
В Сербии 24 марта — годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.