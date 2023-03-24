https://ria.ru/20230324/serby-1860461302.html

"Лучше бы молчал": послу США ответили на просьбу забыть о войне в Югославии

"Лучше бы молчал": послу США ответили на просьбу забыть о войне в Югославии - РИА Новости, 24.03.2023

"Лучше бы молчал": послу США ответили на просьбу забыть о войне в Югославии

Пользователи Twitter остро отреагировали на заявление посла США Кристофера Хилла, предложившего сербам "забыть" обиды на НАТО из-за бомбежек Югославии. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:13

2023-03-24T17:13

2023-03-24T21:29

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югославия

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уэсли кларк

билл клинтон

тони блэр

twitter

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter остро отреагировали на заявление посла США Кристофера Хилла, предложившего сербам "забыть" обиды на НАТО из-за бомбежек Югославии.Многие комментаторы выразили возмущение словами американского дипломата, напомнив как о жертвах бомбардировок, так и о нынешнем поведении властей Вашингтона по отношению к другим государствам."Может быть, мы бы и отложили все это в сторону, но как можно, если вы все еще делаете все то же самое? Да, может, самолетов уже и нет, но угрозы, шантаж (обедненного урана, видимо, не хватило), в этом всем нет недостатка даже спустя 24 года!" — написал Egziperi2."Сербы не должны забывать свои обиды до тех пор, пока военные преступники НАТО (такие как Уэсли Кларк, Билл Клинтон, Тони Блэр) не предстанут перед судом за свои военные преступления", — считает BrunnerEric1."Ну тогда я верю, что США отложат в сторону свои обиды по поводу 11 сентября. То есть что было, то было, да?" — съязвил Occhi bianchi sul pianeta terra.В Сербии 24 марта — годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.

https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

https://ria.ru/20230324/agressiya-1860414562.html

https://ria.ru/20230324/onf-1860285756.html

сша

югославия

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, югославия, вашингтон (штат), уэсли кларк, билл клинтон, тони блэр, twitter, нато