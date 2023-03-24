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В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом - РИА Новости, 24.03.2023
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00:18 24.03.2023 (обновлено: 01:15 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860238621.html
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом - РИА Новости, 24.03.2023
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:18
2023-03-24T01:15
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений."У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода (действующих ограничений - ред.)", - сказала она по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
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россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, брюссель
Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Брюссель
В новый пакет санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом

Глава ЕК: в новый пакет санкций против России войдут меры против обхода ограничений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
"У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода (действующих ограничений - ред.)", - сказала она по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Эстония призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций
Вчера, 14:02
 
РоссияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзБрюссель
 
 
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