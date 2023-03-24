https://ria.ru/20230324/rousseff-1860454174.html

Биография Дилмы Роуссефф

Биография Дилмы Роуссефф - РИА Новости, 24.03.2023

Биография Дилмы Роуссефф

Бывший президент Федеративной республики Бразилии Дилма Роуссефф (Dilma Vana Rousseff) родилась 14 декабря 1947 года в городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:52

2023-03-24T16:52

2023-03-24T16:52

справки

бразилия

порту-алегри

луис инасиу лула да силва

минас-жерайс

брикс

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Бывший президент Федеративной республики Бразилии Дилма Роуссефф (Dilma Vana Rousseff) родилась 14 декабря 1947 года в городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия). Ее отец был юристом, иммигрировавшим в Бразилию из Болгарии, мать – учительницей. В студенческие годы принимала активное участие в борьбе с военной диктатурой в Бразилии в 1964-1988 годах, арестовывалась за участие в подпольном вооруженном сопротивлении, с 1970 по 1972 год находилась под стражей и подвергалась пыткам. После освобождения в 1973 году поступила на экономическое отделение университета в городе Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул), который окончила в 1977 году с дипломом бакалавра по специальности "экономика".В 1978-1983 годах училась в аспирантуре Университета города Кампинаса (Unicamp), но диссертацию не защитила. Когда власть диктатуры ослабла, Роуссефф стала активно участвовать в местной политике.В начале 1980-х годов она начала работу в качестве советника фракции Демократической рабочей партии в законодательной ассамблее штата Рио-Гранди-ду-Сул.В 1986-1988 годах занимала пост министра финансов в мэрии города Порту-Алегри.В 1990-1993 годах работала в правительственных структурах штата Рио-Гранди-ду-Сул, в 1993 году была назначена министром энергетики, горнодобывающей промышленности и связи в правительстве штата, где с небольшими перерывами проработала до 2000 года.В 2000 году на выборах мэра Порту-Алегри Дилма Роуссефф поддержала кандидата от Партии трудящихся (ПТ) Тарсу Женру и вскоре покинула Демократическую рабочую партию и вступила в ПТ, где познакомилась с будущим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силва.После его победы на президентских выборах в январе 2003 года, назначена министром энергетики Бразилии, в 2005 году – руководителем президентском администрации.В 2003-2010 годах возглавляла совет директоров нефтяного концерна Petrobras.Летом 2010 года была выдвинута официальным кандидатом в президенты от ПТ, обозначив в качестве платформы продолжение политики правительства Лулы да Силва, добившегося существенного экономического роста. Пройдя во второй тур выборов (состоялся 31 октября 2010 года), набрала в нем 56% голосов и стала первой в истории Бразилии женщиной-президентом. Проводила курс на обеспечение внутриполитической стабильности, в том числе через реализацию социальных программ ("Бразилия без нищеты", "Семейная копилка", "Наука без границ" и др.). В качестве приоритетного направления внешней политики рассматривала укрепление связей со странами Латинской Америки и Карибского бассейна по линии МЕРКОСУР и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, выступала в поддержку всестороннего развития российско-бразильских отношений стратегического партнерства, в т.ч. в рамках БРИКС.Первый президентский срок Роуссефф был омрачен чередой скандалов, связанных с расходами на чемпионат мира по футболу 2014 года и с деятельностью концерна Petrobras. 26 октября 2014 года Дилма Роуссефф была переизбрана президентом Бразилии во втором туре. Ее кандидатуру поддержали 51% избирателей. Инаугурации состоялась 1 января 2015 года. В конце 2014 года столкнулась с обострением внутриполитической ситуации, вызванным крупным коррупционным скандалом в нефтяной компании Petrobras.В 2015 году против Дилмы Роуссефф было начато расследование по подозрению в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент Роуссефф (61 голосом против 20). В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф подала апелляцию в Верховный суд с требованием признать ее импичмент незаконным, однако 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию. 6 сентября 2017 года генпрокурор Бразилии Родриго Жано предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф, а также еще шести членам Партии трудящихся Бразилии, в создании преступной организации. По его мнению, обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны. В декабре 2019 года суд оправдал бывших президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силве и Дилму Роуссеф по делу о создании преступной организации. В октябре 2018 года Роуссеф безуспешно выдвигалась кандидатом от штата Минас-Жерайс на выборах в сенат. Заняла четвертое место с 15% поддержки избирателей.24 марта 2023 года Дилма Роуссефф была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития). Ее кандидатура была единогласно поддержана советом управляющих банка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бразилия, порту-алегри, луис инасиу лула да силва, минас-жерайс, брикс