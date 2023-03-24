https://ria.ru/20230324/rousseff-1860454174.html
Биография Дилмы Роуссефф
Биография Дилмы Роуссефф - РИА Новости, 24.03.2023
Биография Дилмы Роуссефф
Бывший президент Федеративной республики Бразилии Дилма Роуссефф (Dilma Vana Rousseff) родилась 14 декабря 1947 года в городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:52
2023-03-24T16:52
2023-03-24T16:52
справки
бразилия
порту-алегри
луис инасиу лула да силва
минас-жерайс
брикс
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Бывший президент Федеративной республики Бразилии Дилма Роуссефф (Dilma Vana Rousseff) родилась 14 декабря 1947 года в городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия). Ее отец был юристом, иммигрировавшим в Бразилию из Болгарии, мать – учительницей. В студенческие годы принимала активное участие в борьбе с военной диктатурой в Бразилии в 1964-1988 годах, арестовывалась за участие в подпольном вооруженном сопротивлении, с 1970 по 1972 год находилась под стражей и подвергалась пыткам. После освобождения в 1973 году поступила на экономическое отделение университета в городе Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул), который окончила в 1977 году с дипломом бакалавра по специальности "экономика".В 1978-1983 годах училась в аспирантуре Университета города Кампинаса (Unicamp), но диссертацию не защитила. Когда власть диктатуры ослабла, Роуссефф стала активно участвовать в местной политике.В начале 1980-х годов она начала работу в качестве советника фракции Демократической рабочей партии в законодательной ассамблее штата Рио-Гранди-ду-Сул.В 1986-1988 годах занимала пост министра финансов в мэрии города Порту-Алегри.В 1990-1993 годах работала в правительственных структурах штата Рио-Гранди-ду-Сул, в 1993 году была назначена министром энергетики, горнодобывающей промышленности и связи в правительстве штата, где с небольшими перерывами проработала до 2000 года.В 2000 году на выборах мэра Порту-Алегри Дилма Роуссефф поддержала кандидата от Партии трудящихся (ПТ) Тарсу Женру и вскоре покинула Демократическую рабочую партию и вступила в ПТ, где познакомилась с будущим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силва.После его победы на президентских выборах в январе 2003 года, назначена министром энергетики Бразилии, в 2005 году – руководителем президентском администрации.В 2003-2010 годах возглавляла совет директоров нефтяного концерна Petrobras.Летом 2010 года была выдвинута официальным кандидатом в президенты от ПТ, обозначив в качестве платформы продолжение политики правительства Лулы да Силва, добившегося существенного экономического роста. Пройдя во второй тур выборов (состоялся 31 октября 2010 года), набрала в нем 56% голосов и стала первой в истории Бразилии женщиной-президентом. Проводила курс на обеспечение внутриполитической стабильности, в том числе через реализацию социальных программ ("Бразилия без нищеты", "Семейная копилка", "Наука без границ" и др.). В качестве приоритетного направления внешней политики рассматривала укрепление связей со странами Латинской Америки и Карибского бассейна по линии МЕРКОСУР и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, выступала в поддержку всестороннего развития российско-бразильских отношений стратегического партнерства, в т.ч. в рамках БРИКС.Первый президентский срок Роуссефф был омрачен чередой скандалов, связанных с расходами на чемпионат мира по футболу 2014 года и с деятельностью концерна Petrobras. 26 октября 2014 года Дилма Роуссефф была переизбрана президентом Бразилии во втором туре. Ее кандидатуру поддержали 51% избирателей. Инаугурации состоялась 1 января 2015 года. В конце 2014 года столкнулась с обострением внутриполитической ситуации, вызванным крупным коррупционным скандалом в нефтяной компании Petrobras.В 2015 году против Дилмы Роуссефф было начато расследование по подозрению в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент Роуссефф (61 голосом против 20). В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф подала апелляцию в Верховный суд с требованием признать ее импичмент незаконным, однако 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию. 6 сентября 2017 года генпрокурор Бразилии Родриго Жано предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф, а также еще шести членам Партии трудящихся Бразилии, в создании преступной организации. По его мнению, обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны. В декабре 2019 года суд оправдал бывших президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силве и Дилму Роуссеф по делу о создании преступной организации. В октябре 2018 года Роуссеф безуспешно выдвигалась кандидатом от штата Минас-Жерайс на выборах в сенат. Заняла четвертое место с 15% поддержки избирателей.24 марта 2023 года Дилма Роуссефф была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития). Ее кандидатура была единогласно поддержана советом управляющих банка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, бразилия, порту-алегри, луис инасиу лула да силва, минас-жерайс, брикс
Справки, Бразилия, Порту-Алегри, Луис Инасиу Лула да Силва, Минас-Жерайс, БРИКС
Бывший президент Федеративной республики Бразилии Дилма Роуссефф (Dilma Vana Rousseff) родилась 14 декабря 1947 года в городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия). Ее отец был юристом
, иммигрировавшим в Бразилию из Болгарии, мать – учительницей.
В студенческие годы принимала активное участие в борьбе с военной диктатурой в Бразилии в 1964-1988 годах, арестовывалась за участие в подпольном вооруженном сопротивлении, с 1970 по 1972 год находилась под стражей
и подвергалась пыткам.
После освобождения в 1973 году поступила на экономическое отделение университета в городе Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул), который окончила в 1977 году с дипломом бакалавра по специальности "экономика".
В 1978-1983 годах
училась в аспирантуре Университета города Кампинаса (Unicamp), но диссертацию не защитила.
Когда власть диктатуры ослабла, Роуссефф стала активно участвовать в местной политике.
В начале 1980-х годов она начала работу в качестве советника фракции Демократической рабочей партии в законодательной ассамблее штата Рио-Гранди-ду-Сул.
В 1986-1988 годах занимала пост министра финансов в мэрии города Порту-Алегри.
В 1990-1993 годах работала в правительственных структурах штата Рио-Гранди-ду-Сул, в 1993 году была назначена министром энергетики, горнодобывающей промышленности и связи в правительстве штата, где с небольшими перерывами проработала до 2000 года.
В 2000 году на выборах мэра Порту-Алегри Дилма Роуссефф поддержала кандидата от Партии трудящихся (ПТ) Тарсу Женру и вскоре покинула Демократическую рабочую партию и вступила в ПТ, где познакомилась с будущим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силва.
После его победы на президентских выборах в январе 2003 года, назначена министром энергетики Бразилии, в 2005 году – руководителем президентском администрации.
В 2003-2010 годах возглавляла совет директоров нефтяного концерна Petrobras.
Летом 2010 года была выдвинута официальным кандидатом в президенты
от ПТ, обозначив в качестве платформы продолжение политики правительства Лулы да Силва, добившегося существенного экономического роста.
Пройдя во второй тур выборов (состоялся 31 октября 2010 года), набрала в нем 56% голосов и стала первой в истории Бразилии женщиной-президентом
.
Проводила курс на обеспечение внутриполитической стабильности, в том числе через реализацию социальных программ ("Бразилия без нищеты", "Семейная копилка", "Наука без границ" и др.). В качестве приоритетного направления внешней политики
рассматривала укрепление связей со странами Латинской Америки и Карибского бассейна по линии МЕРКОСУР и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, выступала в поддержку всестороннего развития российско-бразильских отношений стратегического партнерства, в т.ч. в рамках БРИКС.
Первый президентский срок Роуссефф был омрачен чередой скандалов
, связанных с расходами на чемпионат мира по футболу 2014 года и с деятельностью концерна Petrobras.
26 октября 2014 года Дилма Роуссефф была переизбрана президентом Бразилии во втором туре. Ее кандидатуру поддержали
51% избирателей. Инаугурации состоялась
1 января 2015 года.
В конце 2014 года столкнулась с обострением внутриполитической ситуации, вызванным крупным коррупционным скандалом в нефтяной компании Petrobras.
В 2015 году
против Дилмы Роуссефф было начато расследование по подозрению в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент Роуссефф (61 голосом против 20). В результате отдельного голосования было решено
, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф подала апелляцию
в Верховный суд с требованием признать ее импичмент незаконным, однако 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил
апелляцию.
6 сентября 2017 года генпрокурор Бразилии Родриго Жано предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф, а также еще шести членам Партии трудящихся Бразилии, в создании преступной организации. По его мнению, обвиняемые совершили ряд преступлений
, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны. В декабре 2019 года суд оправдал
бывших президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силве и Дилму Роуссеф по делу о создании преступной организации.
В октябре 2018 года Роуссеф безуспешно выдвигалась кандидатом
от штата Минас-Жерайс на выборах в сенат. Заняла четвертое место с 15% поддержки избирателей.
24 марта 2023 года
Дилма Роуссефф была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития). Ее кандидатура была единогласно поддержана советом управляющих банка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников