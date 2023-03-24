https://ria.ru/20230324/dilma-1860426060.html
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавила банк БРИКС
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавила банк БРИКС - РИА Новости, 24.03.2023
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавила банк БРИКС
Бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития), сообщается в заявлении банка. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:46
2023-03-24T15:46
2023-03-24T16:02
бразилия
брикс
новый банк развития
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития), сообщается в заявлении банка."Двадцать четвертого марта 2023 года совет управляющих Нового банка развития единогласно избрал Дилму Вану Роусефф председателем банка с настоящего момента в полном соответствии со статьями соглашения о Новом банке развития и процедурами избрания председателя", - говорится в заявлении на сайте банка.В феврале бразильский портал G1 сообщал, что участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит Роуссефф. До нее банк возглавлял дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
https://ria.ru/20230227/briks-1854517224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, брикс, новый банк развития, в мире
Бразилия, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавила банк БРИКС
Экс-президента Бразилии Дилму Роуссефф избрали главой банка БРИКС