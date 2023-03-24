https://ria.ru/20230324/poteplenie-1860448605.html
Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках
Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках - РИА Новости, 24.03.2023
Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках
Вопросы, которые ставятся в связи с изменением климата, привели к тому, что мы сейчас очень серьезно говорим о возобновляемых источниках, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
арктический совет
казахстан
республика саха (якутия)
климат
мерзлота
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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Вопросы, которые ставятся в связи с изменением климата, привели к тому, что мы сейчас очень серьезно говорим о возобновляемых источниках, сказал РИА Новости директор Центральноазиатского регионального гляциологического центра в Алма-Ате (Казахстан) под эгидой ЮНЕСКО Такир Балыкбаев.Балыкбаев принял участие в проходящей в Якутске Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.По словам казахстанского исследователя ледников, изменение климата может не только "сдвинуть с места" энергетику, но и другие отрасли. Например, сельское хозяйство.Одним из самых важных моментов прошедшей конференции казахстанский ученый считает законодательное урегулирование в Якутия статуса вечной мерзлоты.По мнению ученого, изменения климата могут поменять свой вектор. За потеплением может возникнуть похолодание."Когда говорят, что мы безвозвратно идем к потеплению – это неправильно. Эта проблема актуальна для нашего поколения и, может быть, одного-двух следующих. Но в глобальном, большом промежутке времени это изменение, если оно является циклическим, может потихоньку вернуть климат на прежние позиции", - пояснил Балыкбаев.
https://ria.ru/20230323/zheleznyak-1860222012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, арктический совет, казахстан, республика саха (якутия), климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Арктический совет, Казахстан, Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Вопросы, которые ставятся в связи с изменением климата, привели к тому, что мы сейчас очень серьезно говорим о возобновляемых источниках, сказал РИА Новости директор Центральноазиатского регионального гляциологического центра в Алма-Ате (Казахстан) под эгидой ЮНЕСКО Такир Балыкбаев.
Балыкбаев принял участие в проходящей в Якутске
Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России
в Арктическом Совете
в 2021-2023 годах.
По словам казахстанского исследователя ледников, изменение климата может не только "сдвинуть с места" энергетику, но и другие отрасли. Например, сельское хозяйство.
«
"Талые воды ледников и снега обеспечивают примерно 80% стока возобновляемых источников. Поэтому, если этот объем будет уменьшаться, то, соответственно, и водосток будет уменьшаться. Поэтому потепление будет отражаться и на сельском хозяйстве", - отметил Балыкбаев.
Одним из самых важных моментов прошедшей конференции казахстанский ученый считает законодательное урегулирование в Якутия статуса вечной мерзлоты.
«
"Закон о защите мерзлоты впервые в мире принят в Якутии. Юридическое оформление – очень серьезная вещь. Это говорит, во-первых, о серьезности научной базы. Во-вторых, это действительно понимание проблем со стороны законодателей и руководства", - подчеркнул Балыкбаев.
По мнению ученого, изменения климата могут поменять свой вектор. За потеплением может возникнуть похолодание.
"Когда говорят, что мы безвозвратно идем к потеплению – это неправильно. Эта проблема актуальна для нашего поколения и, может быть, одного-двух следующих. Но в глобальном, большом промежутке времени это изменение, если оно является циклическим, может потихоньку вернуть климат на прежние позиции", - пояснил Балыкбаев.
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