https://ria.ru/20230324/poteplenie-1860448605.html

Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках

Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках - РИА Новости, 24.03.2023

Эксперт: потепление заставило серьезно говорить о возобновляемых источниках

Вопросы, которые ставятся в связи с изменением климата, привели к тому, что мы сейчас очень серьезно говорим о возобновляемых источниках, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:46

2023-03-24T16:46

2023-03-24T16:46

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

арктический совет

казахстан

республика саха (якутия)

климат

мерзлота

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ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Вопросы, которые ставятся в связи с изменением климата, привели к тому, что мы сейчас очень серьезно говорим о возобновляемых источниках, сказал РИА Новости директор Центральноазиатского регионального гляциологического центра в Алма-Ате (Казахстан) под эгидой ЮНЕСКО Такир Балыкбаев.Балыкбаев принял участие в проходящей в Якутске Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проводится по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.По словам казахстанского исследователя ледников, изменение климата может не только "сдвинуть с места" энергетику, но и другие отрасли. Например, сельское хозяйство.Одним из самых важных моментов прошедшей конференции казахстанский ученый считает законодательное урегулирование в Якутия статуса вечной мерзлоты.По мнению ученого, изменения климата могут поменять свой вектор. За потеплением может возникнуть похолодание."Когда говорят, что мы безвозвратно идем к потеплению – это неправильно. Эта проблема актуальна для нашего поколения и, может быть, одного-двух следующих. Но в глобальном, большом промежутке времени это изменение, если оно является циклическим, может потихоньку вернуть климат на прежние позиции", - пояснил Балыкбаев.

https://ria.ru/20230323/zheleznyak-1860222012.html

якутск

казахстан

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, арктический совет, казахстан, республика саха (якутия), климат, мерзлота