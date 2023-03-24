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В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер - РИА Новости, 24.03.2023
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12:58 24.03.2023 (обновлено: 12:59 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/potasovka-1860353589.html
В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер
В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер - РИА Новости, 24.03.2023
В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в Петербурге, жена которого утверждает, что несколько раз ударила его сковородкой, защищаясь... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:58
2023-03-24T12:59
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в Петербурге, жена которого утверждает, что несколько раз ударила его сковородкой, защищаясь от побоев, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. Инцидент произошел накануне вечером, когда в полицию поступило сообщение о том, что в доме 22 по улице Адмирала Черокова пожилые соседи просят помощи. Полицейские обнаружили на кухне труп 76-летнего мужчины, рядом находилась его 77-летняя жена. "Женщина пояснила, что около 19.00 несколько раз, точное количество ударов не помнит, ударила мужа сковородкой по голове за издевательства и применение по отношению к ней физической силы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас пенсионерка госпитализирована в больницу из-за ухудшения самочувствия.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер

Полиция в Петербурге выясняет причины смерти пенсионера, которого жена избила сковородкой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в Петербурге, жена которого утверждает, что несколько раз ударила его сковородкой, защищаясь от побоев, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.
Инцидент произошел накануне вечером, когда в полицию поступило сообщение о том, что в доме 22 по улице Адмирала Черокова пожилые соседи просят помощи. Полицейские обнаружили на кухне труп 76-летнего мужчины, рядом находилась его 77-летняя жена.
"Женщина пояснила, что около 19.00 несколько раз, точное количество ударов не помнит, ударила мужа сковородкой по голове за издевательства и применение по отношению к ней физической силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас пенсионерка госпитализирована в больницу из-за ухудшения самочувствия.
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