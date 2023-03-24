https://ria.ru/20230324/potasovka-1860353589.html

В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер

В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер - РИА Новости, 24.03.2023

В Петербурге пенсионерка избила мужа сковородкой, после чего тот умер

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в Петербурге, жена которого утверждает, что несколько раз ударила его сковородкой, защищаясь... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:58

2023-03-24T12:58

2023-03-24T12:59

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в Петербурге, жена которого утверждает, что несколько раз ударила его сковородкой, защищаясь от побоев, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. Инцидент произошел накануне вечером, когда в полицию поступило сообщение о том, что в доме 22 по улице Адмирала Черокова пожилые соседи просят помощи. Полицейские обнаружили на кухне труп 76-летнего мужчины, рядом находилась его 77-летняя жена. "Женщина пояснила, что около 19.00 несколько раз, точное количество ударов не помнит, ударила мужа сковородкой по голове за издевательства и применение по отношению к ней физической силы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас пенсионерка госпитализирована в больницу из-за ухудшения самочувствия.

https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург