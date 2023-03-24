https://ria.ru/20230324/polyakam-1860173146.html

"Знал и ничего не сделал". Полякам открыли страшную тайну

"Знал и ничего не сделал". Полякам открыли страшную тайну - РИА Новости, 24.03.2023

"Знал и ничего не сделал". Полякам открыли страшную тайну

В Польше спорят об одном из национальных героев — папе Иоанне Павле II. СМИ сообщили о его связях с педофилами. Сенсационные публикации рассорили поляков, ведь... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

2023-03-24T11:31

религия

польша

краков

ватикан

иоанн павел ii (кароль войтыла)

матеуш моравецкий

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Польше спорят об одном из национальных героев — папе Иоанне Павле II. СМИ сообщили о его связях с педофилами. Сенсационные публикации рассорили поляков, ведь они почти все — католики. О последствиях "разоблачения" — в материале РИА Новости.Три истории об одном и том жеДуховный деятель, который на протяжении почти 30 лет руководил католической церковью, главный противник советской "империи зла", борец за права человека, наконец, с 2014-го — святой. Но наряду с дифирамбами о нем все чаще звучат весьма нелицеприятные высказывания.Слава польского папы померкла после эфира телеканала TVN24 от 6 марта. В тот день вышел документальный фильм "Францисканская, 3". Название — адрес резиденции архиепископа Кракова. В 1960-1970-е эту должность занимал кардинал Кароль Войтыла (впоследствии — папа Иоанн Павел II).Автор фильма, журналист Марцин Гутовский, утверждает: будучи главой польских католиков, священнослужитель прекрасно знал о случаях педофилии среди подчиненных. Более того — покрывал преступников.Телезрителям рассказали о трех священниках.Первый — Болеслав Садусь — был давним знакомым Войтылы. Какое-то время они даже жили в одной квартире. В 1960-м Садусь стал референтом по религиозному образованию. Однако потом неоднократно менял места службы. А в 1972-м кардинал обратился в Ватикан с просьбой перевести его в Австрию.Прихожане до сих пор точно не знают, почему клирику неожиданно поменяли место служения. Им сообщили, что это якобы связано с кадровым голодом. В сопроводительном письме Краковский архиепископ также не упомянул об истинной причине.Однако в рассекреченных актах коммунистических спецслужб, к которым получили доступ журналисты, говорится, что на предыдущих местах службы Садусь приставал к юношам. Доходило до того, что матери потерпевших угрожали ксендзу расправой.Следующая персоналия — священник Евгениуш Сургент. Бывший епархиальный работник, пожелавший остаться инкогнито, рассказал журналистам, что тот в течение нескольких десятилетий растлевал детей.Собеседник добавил, что сообщал о действиях отца Евгениуша лично Войтыле. Однако будущий понтифик просил не передавать никому эту информацию. И заверял, что сам во всем разберется.Авторы журналистского расследования посетили село Ляховице — один из приходов распутного духовника. Как оказалось, его помнят до сих пор. Местный житель поделился своей историей: когда ему было 15, Сургент пытался его "облапать", но мальчику удалось убежать.В августе 1973 года Сургента приговорили к трем годам тюрьмы. Сан он сохранил. После освобождения продолжал служить до самой смерти в 2008-м.В тюрьму посадили и другого фигуранта расследования — Юзефа Лоранца, преподавателя Закона Божьего и священника из деревни Мутне. Именно там он развратил девочек из начальной школы. Создатели "Францисканской, 3" утверждают, что жертв было не менее десяти.После обращения родителей пострадавших Войтыла отправил клирика в монастырь. Там его арестовали. Дали несколько лет тюрьмы, но освободили через два года.Вскоре отца Лоранца восстановили в Закопанском приходе — лишь запретили преподавать. В последующие годы священника неоднократно переводили в разные места служения."Мы ему многим обязаны"Естественно, материалы в СМИ вызвали шквал критики в адрес Ватикана."Войтыла сам переводил педофилов из прихода в приход. Это мерзко. Поражает как мерзость этого человека, так и всей черной дыры под названием католическая церковь", — написала в соцсети варшавская феминистка Божена Пшилуская.А представитель профсоюзного движения Петр Шумлевич и вовсе призвал демонтировать памятник Иоанну Павлу II.Оба представляют "либеральное крыло" польской общественности, которое из года в год заявляет: почитание папы на родине имеет все признаки культа личности. Только в одном Кракове ему поставили 26 памятников. А по всей стране таких мемориалов сотни, если не тысячи.Власти же назвали информацию в СМИ "поклепом на святого человека". Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что поляки как нация "многим обязаны Иоанну Павлу II. Быть может, обязаны всем".Дошло до споров в парламенте. Правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) все же продавила резолюцию "В защиту доброго имени папы"."Решительно осуждаем позорную кампанию, проводимую средствами массовой информации <…> против величайшего поляка в истории", — говорится в документе.Провластные СМИ масштабно выступили в защиту понтифика: на фасаде президентского дворца в Варшаве появился гигантский плакат с его изображением. А государственные каналы ежедневно транслировали папскую проповедь.Кроме того, после выхода "Францисканской, 3" в Министерство иностранных дел вызвали посла США Марка Бжезинского. Дело в том, что канал TVN24 принадлежит американской Discovery Group.В МИД заявили, что действия журналистов похожи "на гибридную войну против страны с целью расколоть общество".Впрочем, столь яростная апологетика объяснима: на осень намечены парламентские выборы. И правящая "ПиС" использует историю для атаки на оппонентов."Новый взгляд на святость"Польские эксперты также считают нынешний скандал вокруг имени папы излишне политизированным. Но вину за шумиху возлагают на авторов расследования.Журналист Марцин Гутовский утверждал, что опирался на документы Службы безопасности и редкие церковные документы."Но эти материалы проинтерпретированы очень субъективно. <…> Отсутствует подтверждение фактов другими источниками. <…> Информация трактуется весьма предвзято и пропагандистски", — парировал публицист Петр Литке.В свою очередь, профессор истории из Института национальной памяти Петр Гонтарчик не сомневается, что материалы, использованные авторами фильма, подлинные. Другой вопрос — достоверность."Всегда необходимо перевести исторический документ <…> в определенные исторические реалии — что он означал тогда. <…> Человек, который составлял протокол допроса в Службе безопасности, <…> не руководствуется ли он какими-то личными соображениями?" — рассуждает ученый.Однако куда интереснее, какой эффект произвело расследование в церковной среде.Некоторые священнослужители довольно резко высказались в адрес журналистов. Иное мнение у соратников понтифика. "Нам нужно прийти к новому способу понимания несомненной святости Иоанна Павла II, <...> не сводя ее к примитивной безгрешности и безграничному обожанию. Увидеть в нем живого человека, который ошибался, имел другие слабости", — заявил богослов Адам Шостек, который дружил с покойным и изучал вопрос о его канонизации.Позиция официального органа — Конференции католических епископов Польши — довольно обтекаема: оценка решений и действий Кароля Войтылы "требует дальнейших архивных исследований". А пока нет никаких доказательств его причастности к сокрытию сексуальных преступлений.Но в Польше задаются вопросом: если подтверждения найдут, то как привлечь к ответственности "виновного". Особенно если он — один из главных символов страны.

https://ria.ru/20220423/relikviya-1784977725.html

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краков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

польша, краков, ватикан, иоанн павел ii (кароль войтыла), матеуш моравецкий, аналитика - религия и мировоззрение