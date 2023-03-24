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В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 24.03.2023
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08:04 24.03.2023 (обновлено: 16:19 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/podolyak-1860259954.html
В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина
В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 24.03.2023
В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина
Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:04
2023-03-24T16:19
украина
китай
си цзиньпин
михаил подоляк
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона.Подоляк уточнил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина все еще остается в планах, инициатором беседы выступает украинская сторона.О том, что китайский лидер может позвонить Зеленскому после визита в Москву, писала газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В начале этой недели Си Цзиньпин посетил Россию с трехдневным государственным визитом. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, два лидера в том числе обсудили мирный план по урегулированию на Украине, ранее предложенный Пекином.Инициатива состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, разрешению гуманитарного кризиса.По словам Владимира Путина, многие идеи из китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Украинские власти, в свою очередь, заявляли, что предложения Пекина — это общие принципы, в них нет конкретики и продуманных логистических решений.
https://ria.ru/20230321/vizit-1859524704.html
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украина, китай, си цзиньпин, михаил подоляк, владимир зеленский, россия
Украина, Китай, Си Цзиньпин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Россия
В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина

Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона.
«

"Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", — цитирует его слова издание "Страна".

Подоляк уточнил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина все еще остается в планах, инициатором беседы выступает украинская сторона.
О том, что китайский лидер может позвонить Зеленскому после визита в Москву, писала газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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В начале этой недели Си Цзиньпин посетил Россию с трехдневным государственным визитом. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, два лидера в том числе обсудили мирный план по урегулированию на Украине, ранее предложенный Пекином.
Инициатива состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, разрешению гуманитарного кризиса.
По словам Владимира Путина, многие идеи из китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Украинские власти, в свою очередь, заявляли, что предложения Пекина — это общие принципы, в них нет конкретики и продуманных логистических решений.
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УкраинаКитайСи ЦзиньпинМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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