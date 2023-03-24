https://ria.ru/20230324/podolyak-1860259954.html

В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина

В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 24.03.2023

В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина

Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:04

2023-03-24T08:04

2023-03-24T16:19

украина

китай

си цзиньпин

михаил подоляк

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона.Подоляк уточнил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина все еще остается в планах, инициатором беседы выступает украинская сторона.О том, что китайский лидер может позвонить Зеленскому после визита в Москву, писала газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В начале этой недели Си Цзиньпин посетил Россию с трехдневным государственным визитом. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, два лидера в том числе обсудили мирный план по урегулированию на Украине, ранее предложенный Пекином.Инициатива состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, разрешению гуманитарного кризиса.По словам Владимира Путина, многие идеи из китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Украинские власти, в свою очередь, заявляли, что предложения Пекина — это общие принципы, в них нет конкретики и продуманных логистических решений.

https://ria.ru/20230321/vizit-1859524704.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html

украина

китай

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украина, китай, си цзиньпин, михаил подоляк, владимир зеленский, россия