В Киеве заявили о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина
Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киев и Пекин пока не могут провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином из-за позиции Китая, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона.
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"Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", — цитирует его слова издание "Страна".
Подоляк уточнил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина все еще остается в планах, инициатором беседы выступает украинская сторона.
О том, что китайский лидер может позвонить Зеленскому после визита в Москву, писала газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В начале этой недели Си Цзиньпин посетил Россию с трехдневным государственным визитом. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, два лидера в том числе обсудили мирный план по урегулированию на Украине, ранее предложенный Пекином.
Инициатива состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, разрешению гуманитарного кризиса.
По словам Владимира Путина, многие идеи из китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Украинские власти, в свою очередь, заявляли, что предложения Пекина — это общие принципы, в них нет конкретики и продуманных логистических решений.