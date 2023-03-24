https://ria.ru/20230324/podem-1860474083.html

Nord Stream 2 AG согласилась помочь c подъемом объекта у "Северного потока"

Nord Stream 2 AG согласилась помочь c подъемом объекта у "Северного потока" - РИА Новости, 24.03.2023

Nord Stream 2 AG согласилась помочь c подъемом объекта у "Северного потока"

Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, согласилась принять участие в извлечении предмета, обнаруженного около газопровода, заявил РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:57

2023-03-24T17:57

2023-03-24T19:01

nord stream 2 ag

авария на "северных потоках"

дания

в мире

северный поток — 2

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ЦЮРИХ, 24 мар — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, согласилась принять участие в извлечении предмета, обнаруженного около газопровода, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.Позднее сам оператор подтвердил РИА Новости свое согласие. "Компания Nord Stream 2 AG <...> ожидает дальнейшей информации о планах по ее организации от Датского энергетического агентства", — добавили в пресс-службе.Сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Датское энергетическое агентство не исключает, что это морской дымовой буй. Для точного выяснения природы объекта ведомство решило поднять его на поверхность при содействии Минобороны королевства.В середине марта Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала властям Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но определенного ответа не получила. Президент рассказал, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода на стыке труб обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Путин не исключил, что организаторы теракта могли заложить несколько взрывных устройств, но какие-то не сработали.Теракт на "Северных потоках"В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230324/sholts-1860451210.html

https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

дания

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nord stream 2 ag, авария на "северных потоках", дания, в мире, северный поток — 2