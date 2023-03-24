https://ria.ru/20230324/potok-1860242494.html

Дания пригласила Nord Stream поучаствовать в подъеме "объекта" возле трубы

Дания пригласила Nord Stream поучаствовать в подъеме "объекта" возле трубы - РИА Новости, 24.03.2023

Дания пригласила Nord Stream поучаствовать в подъеме "объекта" возле трубы

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора "Северного потока", компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T01:22

2023-03-24T01:22

2023-03-24T02:01

nord stream

дания

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток — 2

северный поток

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора "Северного потока", компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но ответ был неопределенным. Специалисты "Газпрома", по его словам, при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте — на стыке труб. Эксперты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено под трубопроводную систему. Путин отметил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то — нет.Агентство ожидает ответа от компании Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к операции.Ведомство также опубликовало фотографию "объекта", отметив, что он имеет цилиндрическую форму высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

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