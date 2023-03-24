https://ria.ru/20230324/obekt-1860339799.html

В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте

В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте - РИА Новости, 24.03.2023

В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте

В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора "Северного потока — 2" к операции по поднятию объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:25

2023-03-24T12:25

2023-03-24T14:53

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора "Северного потока — 2" к операции по поднятию объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сейчас критически важно определить, что это за объект, имеет ли отношение к террористическому акту — а он, "судя по всему, имеет", продолжил Песков.Он отметил, что расследование должно быть прозрачным, в нем должны участвовать все заинтересованные стороны.Ранее сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Неустановленный пока предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.В середине марта Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала властям Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но определенного ответа не получила. Президент рассказал, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода на стыке труб обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Путин не исключил, что организаторы теракта могли заложить несколько взрывных устройств, но какие-то не сработали.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html

https://ria.ru/20230322/bayden-1859812497.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", северный поток — 2, дмитрий песков, россия