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В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте - РИА Новости, 24.03.2023
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12:25 24.03.2023 (обновлено: 14:53 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/obekt-1860339799.html
В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте
В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте - РИА Новости, 24.03.2023
В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте
В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора "Северного потока — 2" к операции по поднятию объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:25
2023-03-24T14:53
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора "Северного потока — 2" к операции по поднятию объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сейчас критически важно определить, что это за объект, имеет ли отношение к террористическому акту — а он, "судя по всему, имеет", продолжил Песков.Он отметил, что расследование должно быть прозрачным, в нем должны участвовать все заинтересованные стороны.Ранее сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Неустановленный пока предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.В середине марта Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала властям Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но определенного ответа не получила. Президент рассказал, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода на стыке труб обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Путин не исключил, что организаторы теракта могли заложить несколько взрывных устройств, но какие-то не сработали.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html
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авария на "северных потоках", северный поток — 2, дмитрий песков, россия
Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте

Песков: найденный у "Северного потока — 2" объект может иметь отношение к теракту

© Фото : EnergistyrelsenНайденный в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" объект
Найденный в 30 километрах от места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Energistyrelsen
Найденный в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" объект
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора "Северного потока — 2" к операции по поднятию объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Пока, безусловно, наверное, это все-таки позитивная новость. Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно, — это наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв, собственно, произошел на стыке, на шве", — сообщил представитель Кремля.

Сейчас критически важно определить, что это за объект, имеет ли отношение к террористическому акту — а он, "судя по всему, имеет", продолжил Песков.
Он отметил, что расследование должно быть прозрачным, в нем должны участвовать все заинтересованные стороны.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"
23 марта, 22:24
Ранее сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Неустановленный пока предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.
В середине марта Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала властям Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но определенного ответа не получила. Президент рассказал, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода на стыке труб обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Путин не исключил, что организаторы теракта могли заложить несколько взрывных устройств, но какие-то не сработали.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лавров: дело о "Северных потоках" закончится формулой "хайли лайкли"
23 марта, 14:03
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.
Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Байден знает, кто ответственен за подрыв "Северных потоков", заявил Херш
22 марта, 16:03
 
Авария на "Северных потоках"Северный поток — 2Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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