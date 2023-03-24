Рейтинг@Mail.ru
В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html
В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов
В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов - РИА Новости, 24.03.2023
В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов
Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:26
2023-03-24T12:26
в мире
сербия
босния и герцеговина
республика сербская
милорад додик
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_1b537932978daa726f12ffb1fd60661e.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. Авиация НАТО также провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц. "За преступления во время военной агрессии НАТО на Сербию никто никогда не понес ответственности, хотя и установлено, что в ходе интервенции НАТО применяла обедненный уран", - написал Додик в Twitter в годовщину начала бомбардировок. "НАТО начала воздушные удары, потому что Сербия не хотела отказаться от 15% своей территории, хотя называла другие поводы для своей интервенции", - отметил президент Республики Сербской и напомнил о многочисленных невинных жертвах бомбардировок, как трехлетняя девочка Милица Ракич. Накануне Додик сообщил, что руководство Республики Сербской в Боснии и Герцеговине приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на непрекрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. В свои 64 года Додик трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html
https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
сербия
босния и герцеговина
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8db0aea019ad67a77525ab00d2f3b70b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, нато, оон
В мире, Сербия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик, НАТО, ООН
В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов

Додик: применившая обедненный уран против сербов НАТО не ответила за военные преступления

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками.
Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Ученый рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном
Вчера, 09:28
Авиация НАТО также провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц.
"За преступления во время военной агрессии НАТО на Сербию никто никогда не понес ответственности, хотя и установлено, что в ходе интервенции НАТО применяла обедненный уран", - написал Додик в Twitter в годовщину начала бомбардировок.
"НАТО начала воздушные удары, потому что Сербия не хотела отказаться от 15% своей территории, хотя называла другие поводы для своей интервенции", - отметил президент Республики Сербской и напомнил о многочисленных невинных жертвах бомбардировок, как трехлетняя девочка Милица Ракич.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак. 22 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана
20 марта, 17:56
Накануне Додик сообщил, что руководство Республики Сербской в Боснии и Герцеговине приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
«
"Это наше отношение к преступникам, которые готовы применять обедненный уран, убивая не только участников этих конфликтов, но и детей, которые только должны родиться. Мы видим это в Клиническом центре Баня-Луки - дети, которые только появляются на свет с этой (пораженной бомбардировками - ред.) территории имеют лейкемию и другие онкологические заболевания, и никого это не волнует", - заявил он журналистам.
Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на непрекрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины.
В свои 64 года Додик трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
22 марта, 10:47
 
В миреСербияБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяМилорад ДодикНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала