https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов

В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов - РИА Новости, 24.03.2023

В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов

Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:26

2023-03-24T12:26

2023-03-24T12:26

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босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. Авиация НАТО также провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц. "За преступления во время военной агрессии НАТО на Сербию никто никогда не понес ответственности, хотя и установлено, что в ходе интервенции НАТО применяла обедненный уран", - написал Додик в Twitter в годовщину начала бомбардировок. "НАТО начала воздушные удары, потому что Сербия не хотела отказаться от 15% своей территории, хотя называла другие поводы для своей интервенции", - отметил президент Республики Сербской и напомнил о многочисленных невинных жертвах бомбардировок, как трехлетняя девочка Милица Ракич. Накануне Додик сообщил, что руководство Республики Сербской в Боснии и Герцеговине приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на непрекрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. В свои 64 года Додик трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

сербия

босния и герцеговина

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в мире, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, нато, оон