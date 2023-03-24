В Боснии и Герцеговине припомнили НАТО военные преступления против сербов
Додик: применившая обедненный уран против сербов НАТО не ответила за военные преступления
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Никто до сих пор не понес ответственности за военные преступления НАТО, которая применила снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками.
Авиация НАТО также провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц.
"За преступления во время военной агрессии НАТО на Сербию никто никогда не понес ответственности, хотя и установлено, что в ходе интервенции НАТО применяла обедненный уран", - написал Додик в Twitter в годовщину начала бомбардировок.
"НАТО начала воздушные удары, потому что Сербия не хотела отказаться от 15% своей территории, хотя называла другие поводы для своей интервенции", - отметил президент Республики Сербской и напомнил о многочисленных невинных жертвах бомбардировок, как трехлетняя девочка Милица Ракич.
Накануне Додик сообщил, что руководство Республики Сербской в Боснии и Герцеговине приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
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"Это наше отношение к преступникам, которые готовы применять обедненный уран, убивая не только участников этих конфликтов, но и детей, которые только должны родиться. Мы видим это в Клиническом центре Баня-Луки - дети, которые только появляются на свет с этой (пораженной бомбардировками - ред.) территории имеют лейкемию и другие онкологические заболевания, и никого это не волнует", - заявил он журналистам.
Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на непрекрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.