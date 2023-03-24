https://ria.ru/20230324/muzhchiny-1860357349.html
Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт
Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт
Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:09
2023-03-24T13:09
2023-03-24T22:42
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. "52 процента мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер.... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся - он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте", - сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество". Аполихин отметил, что такие мужчины, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно. "Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая "жирная" печень... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь... а хронический стресс", - сказал он. "Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально", - добавил Аполихин. Он отметил важность здорового образа жизни для мужчин, а также профилактики и предупреждения болезней. "Для мужчин очень важна физическая нагрузка. Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса", - сказал он.
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт
Эксперт Аполихин: порядка 52 процентов мужчин в России не доживают до 65 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
"52 процента мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер.... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся - он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте", - сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество".
Аполихин отметил, что такие мужчины, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно.
"Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая "жирная" печень... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь... а хронический стресс", - сказал он.
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"Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально", - добавил Аполихин.
Он отметил важность здорового образа жизни для мужчин, а также профилактики и предупреждения болезней.
"Для мужчин очень важна физическая нагрузка. Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса", - сказал он.
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