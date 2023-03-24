https://ria.ru/20230324/muzhchiny-1860357349.html

Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт

Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт - РИА Новости, 24.03.2023

Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт

Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:09

2023-03-24T13:09

2023-03-24T22:42

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. "52 процента мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер.... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся - он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте", - сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество". Аполихин отметил, что такие мужчины, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно. "Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая "жирная" печень... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь... а хронический стресс", - сказал он. "Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально", - добавил Аполихин. Он отметил важность здорового образа жизни для мужчин, а также профилактики и предупреждения болезней. "Для мужчин очень важна физическая нагрузка. Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса", - сказал он.

https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html

https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)