Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия"

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"Все, что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: "Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?" Признаюсь, шоу "Моя Мелодия" получилось меня удивить", – признался артист.