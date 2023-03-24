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Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия" - РИА Новости, 24.03.2023
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Шоубиз
 
04:08 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/moyamelodiya-1860098183.html
Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия"
Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия" - РИА Новости, 24.03.2023
Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия"
Новыми гостями музыкального шоу "Моя мелодия" станут певцы Алексей Глызин, Таисия Повалий, Любовь Успенская, Ильдар Абдразаков, Ярослав Сумишевский и актер... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:08
2023-03-24T04:08
шоубиз
любовь успенская
таисия повалий
ильдар абдразаков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новыми гостями музыкального шоу "Моя мелодия" станут певцы Алексей Глызин, Таисия Повалий, Любовь Успенская, Ильдар Абдразаков, Ярослав Сумишевский и актер Геннадий Хазанов, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". По словам Хазанова, создателям передачи удалось его удивить. Другой участник передачи эстрадный певец Ярослав Сумишевский назвал съемки волнительными. На шоу "Моя мелодия" для гостей исполняют памятные композиции из их жизни. Участники заранее не знают знать, какие именно. Имена исполнителей песен также остаются в тайне до последнего. Премьера передачи состоялась 17 марта. В кресле главного героя программы оказались Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Ирина Понаровская и Анна Ардова. Место ведущего занял Николай Басков. Второй выпуск шоу выйдет в эфир 24 марта.
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любовь успенская, таисия повалий, ильдар абдразаков, геннадий хазанов, россия-1 (телеканал)
Шоубиз, Любовь Успенская, Таисия Повалий, Ильдар Абдразаков, Геннадий Хазанов, Россия-1 (телеканал)
Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия"

Повалий, Успенская и Глызин станут участниками нового выпуска "Моя мелодия" 24 марта

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Шоу “Моя мелодия”
Шоу “Моя мелодия”
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новыми гостями музыкального шоу "Моя мелодия" станут певцы Алексей Глызин, Таисия Повалий, Любовь Успенская, Ильдар Абдразаков, Ярослав Сумишевский и актер Геннадий Хазанов, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Геннадий Хазанов на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Геннадий Хазанов на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 6
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Любовь Успенская на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Любовь Успенская на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 6
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Ильдар Абдразаков на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Ильдар Абдразаков на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 6
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Алексей Глызин на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Алексей Глызин на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
4 из 6
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Таисия Повалий на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Таисия Повалий на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
5 из 6
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Ярослав Сумишевский на шоу "Моя мелодия"

Шоу “Моя мелодия”

Ярослав Сумишевский на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
6 из 6

Геннадий Хазанов на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 6

Любовь Успенская на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 6

Ильдар Абдразаков на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 6

Алексей Глызин на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
4 из 6

Таисия Повалий на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
5 из 6

Ярослав Сумишевский на шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
6 из 6
По словам Хазанова, создателям передачи удалось его удивить.
«

"Все, что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: "Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?" Признаюсь, шоу "Моя Мелодия" получилось меня удивить", – признался артист.

Другой участник передачи эстрадный певец Ярослав Сумишевский назвал съемки волнительными.
«

"Я не представлял себе, что будет происходить на сцене. Чувствовал очень сильное волнение, как когда в первый раз вышел на сцену еще в молодости: руки тряслись, я не знал, что говорить. Меня Николай спрашивает, а я не знаю, что ответить. Очень волнительно!"– добавил музыкант.

На шоу "Моя мелодия" для гостей исполняют памятные композиции из их жизни. Участники заранее не знают знать, какие именно. Имена исполнителей песен также остаются в тайне до последнего.
Премьера передачи состоялась 17 марта. В кресле главного героя программы оказались Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Ирина Понаровская и Анна Ардова. Место ведущего занял Николай Басков.
Второй выпуск шоу выйдет в эфир 24 марта.
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ШоубизЛюбовь УспенскаяТаисия ПовалийИльдар АбдразаковГеннадий ХазановРоссия-1 (телеканал)
 
 
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