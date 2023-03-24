Объявлены участники нового выпуска "Моя мелодия"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новыми гостями музыкального шоу "Моя мелодия" станут певцы Алексей Глызин, Таисия Повалий, Любовь Успенская, Ильдар Абдразаков, Ярослав Сумишевский и актер Геннадий Хазанов, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". По словам Хазанова, создателям передачи удалось его удивить. Другой участник передачи эстрадный певец Ярослав Сумишевский назвал съемки волнительными. На шоу "Моя мелодия" для гостей исполняют памятные композиции из их жизни. Участники заранее не знают знать, какие именно. Имена исполнителей песен также остаются в тайне до последнего. Премьера передачи состоялась 17 марта. В кресле главного героя программы оказались Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Ирина Понаровская и Анна Ардова. Место ведущего занял Николай Басков. Второй выпуск шоу выйдет в эфир 24 марта.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новыми гостями музыкального шоу "Моя мелодия" станут певцы Алексей Глызин, Таисия Повалий, Любовь Успенская, Ильдар Абдразаков, Ярослав Сумишевский и актер Геннадий Хазанов, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
По словам Хазанова, создателям передачи удалось его удивить.
«
"Все, что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: "Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?" Признаюсь, шоу "Моя Мелодия" получилось меня удивить", – признался артист.
Другой участник передачи эстрадный певец Ярослав Сумишевский назвал съемки волнительными.
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"Я не представлял себе, что будет происходить на сцене. Чувствовал очень сильное волнение, как когда в первый раз вышел на сцену еще в молодости: руки тряслись, я не знал, что говорить. Меня Николай спрашивает, а я не знаю, что ответить. Очень волнительно!"– добавил музыкант.
На шоу "Моя мелодия" для гостей исполняют памятные композиции из их жизни. Участники заранее не знают знать, какие именно. Имена исполнителей песен также остаются в тайне до последнего.
Премьера передачи состоялась 17 марта. В кресле главного героя программы оказались Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Ирина Понаровская и Анна Ардова. Место ведущего занял Николай Басков.
Второй выпуск шоу выйдет в эфир 24 марта.
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