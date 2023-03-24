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Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области - РИА Новости, 24.03.2023
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Амурская область
Амурская область
 
14:28 24.03.2023 (обновлено: 15:00 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/monogorod-1860386260.html
Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области
Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области - РИА Новости, 24.03.2023
Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области
Инвесторы будущего индустриального парка рядом с моногородом Свободным в Амурской области могут получить от ВЭБ.РФ заём по льготной ставке: от 5 миллионов до 1... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:28
2023-03-24T15:00
амурская область
экономика
россия
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурский гпз
вэб.рф (вэб)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Инвесторы будущего индустриального парка рядом с моногородом Свободным в Амурской области могут получить от ВЭБ.РФ заём по льготной ставке: от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых, сообщает правительство Приамурья. Чем корпорация готова помочь моногородам, обсудили в правительстве Амурской области. Главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что такая мера поддержки в первую очередь пригодится городу Свободный, так как там планируется строительство индустриального парка, и построенная при финансовой поддержке ВЭБа инфраструктура может быть востребована для новых туристических объектов. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил высокую заинтересованность региона в сотрудничестве с корпорацией ВЭБ.РФ. "Рассматриваем ВЭБ.РФ как стратегического партнера при реализации значимых инфраструктурных проектов области. Корпорация помогает нам - профинансировала создание мастер-плана Благовещенска и активно принимает участие в его разработке. Востребована со стороны ВЭБ.РФ и поддержка моногородов, их в Приамурье четыре - Свободный, Тында, Райчихинск и пгт. Прогресс", - сказал Орлов. На рассмотрении в ВЭБе сейчас находится проект обустройства спортивных площадок одной из школ Тынды, прорабатывается возможность подачи заявки на реконструкцию школы детского и молодёжного творчества в Прогрессе, добавил глава региона. Вторая мера поддержки будет востребована при строительстве объектов социальной инфраструктуры в моногородах с численностью населения не более 50 тысяч человек. С конца прошлого года в ВЭБ.РФ действует программа софинансирования 50% затрат в сумме не более 750 миллионов рублей при реализации таких проектов. Как сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, индустриальные парки планируют создать вблизи Свободного и Благовещенска. Перерабатывать полимерную продукцию и продукции газохимии от Амурских ГПЗ и ГХК планируют на площади более 100 гектаров в Свободненском районе. Резиденты индустриального парка смогут производить широкий спектр продукции: от пластиковых труб до полиэтиленовых пакетов. Логистическому индустриальному парку выбрали участок в почти 800 гектаров территории опережающего развития "Амурская" вблизи села Ровное. Согласно концепции, он будет реализован в два этапа: до 2026 года закончат создавать первые мощности. Для парка предварительно потребуется 3,7 миллиарда рублей федеральных средств. За счет них возведут объекты электроснабжения и водоотведения, ливневую канализацию, автодороги и внутриплощадочные сети, построят административной здание на 4000 квадратных метров. Получат доступ к этой инфраструктуре и действующие резиденты ТОР. Первую презентацию концепции будущих индустриальных парков включили в деловую программу Амурэкспофорума-2023, который пройдет в конце мая.
https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html
https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html
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экономика, россия, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), амурский гпз, вэб.рф (вэб)
Амурская область, Экономика, Россия, Свободный, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурский ГПЗ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Инвесторы будущего индустриального парка рядом с моногородом Свободным в Амурской области могут получить от ВЭБ.РФ заём по льготной ставке: от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых, сообщает правительство Приамурья.
Чем корпорация готова помочь моногородам, обсудили в правительстве Амурской области. Главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что такая мера поддержки в первую очередь пригодится городу Свободный, так как там планируется строительство индустриального парка, и построенная при финансовой поддержке ВЭБа инфраструктура может быть востребована для новых туристических объектов. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил высокую заинтересованность региона в сотрудничестве с корпорацией ВЭБ.РФ.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Приамурье рядом с новым соевым заводом построят жилой городок
18 марта, 03:18
"Рассматриваем ВЭБ.РФ как стратегического партнера при реализации значимых инфраструктурных проектов области. Корпорация помогает нам - профинансировала создание мастер-плана Благовещенска и активно принимает участие в его разработке. Востребована со стороны ВЭБ.РФ и поддержка моногородов, их в Приамурье четыре - Свободный, Тында, Райчихинск и пгт. Прогресс", - сказал Орлов.
На рассмотрении в ВЭБе сейчас находится проект обустройства спортивных площадок одной из школ Тынды, прорабатывается возможность подачи заявки на реконструкцию школы детского и молодёжного творчества в Прогрессе, добавил глава региона.
Вторая мера поддержки будет востребована при строительстве объектов социальной инфраструктуры в моногородах с численностью населения не более 50 тысяч человек. С конца прошлого года в ВЭБ.РФ действует программа софинансирования 50% затрат в сумме не более 750 миллионов рублей при реализации таких проектов.
Как сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, индустриальные парки планируют создать вблизи Свободного и Благовещенска.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов
23 марта, 10:22
Перерабатывать полимерную продукцию и продукции газохимии от Амурских ГПЗ и ГХК планируют на площади более 100 гектаров в Свободненском районе. Резиденты индустриального парка смогут производить широкий спектр продукции: от пластиковых труб до полиэтиленовых пакетов.
Логистическому индустриальному парку выбрали участок в почти 800 гектаров территории опережающего развития "Амурская" вблизи села Ровное. Согласно концепции, он будет реализован в два этапа: до 2026 года закончат создавать первые мощности. Для парка предварительно потребуется 3,7 миллиарда рублей федеральных средств. За счет них возведут объекты электроснабжения и водоотведения, ливневую канализацию, автодороги и внутриплощадочные сети, построят административной здание на 4000 квадратных метров. Получат доступ к этой инфраструктуре и действующие резиденты ТОР.
Первую презентацию концепции будущих индустриальных парков включили в деловую программу Амурэкспофорума-2023, который пройдет в конце мая.
Шоурум в Каире помогает экспортерам из РФ попасть на полки 10 супермаркетов Египта - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Шоурум помогает экспортерам России попасть на полки 10 супермаркетов Египта
20 марта, 18:00
 
Амурская областьЭкономикаРоссияСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурский ГПЗВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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