https://ria.ru/20230324/monogorod-1860386260.html

Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области

Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области - РИА Новости, 24.03.2023

Корпорация ВЭБ.РФ поддержит развитие моногородов Амурской области

Инвесторы будущего индустриального парка рядом с моногородом Свободным в Амурской области могут получить от ВЭБ.РФ заём по льготной ставке: от 5 миллионов до 1... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:28

2023-03-24T14:28

2023-03-24T15:00

амурская область

экономика

россия

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурский гпз

вэб.рф (вэб)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Инвесторы будущего индустриального парка рядом с моногородом Свободным в Амурской области могут получить от ВЭБ.РФ заём по льготной ставке: от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых, сообщает правительство Приамурья. Чем корпорация готова помочь моногородам, обсудили в правительстве Амурской области. Главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что такая мера поддержки в первую очередь пригодится городу Свободный, так как там планируется строительство индустриального парка, и построенная при финансовой поддержке ВЭБа инфраструктура может быть востребована для новых туристических объектов. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил высокую заинтересованность региона в сотрудничестве с корпорацией ВЭБ.РФ. "Рассматриваем ВЭБ.РФ как стратегического партнера при реализации значимых инфраструктурных проектов области. Корпорация помогает нам - профинансировала создание мастер-плана Благовещенска и активно принимает участие в его разработке. Востребована со стороны ВЭБ.РФ и поддержка моногородов, их в Приамурье четыре - Свободный, Тында, Райчихинск и пгт. Прогресс", - сказал Орлов. На рассмотрении в ВЭБе сейчас находится проект обустройства спортивных площадок одной из школ Тынды, прорабатывается возможность подачи заявки на реконструкцию школы детского и молодёжного творчества в Прогрессе, добавил глава региона. Вторая мера поддержки будет востребована при строительстве объектов социальной инфраструктуры в моногородах с численностью населения не более 50 тысяч человек. С конца прошлого года в ВЭБ.РФ действует программа софинансирования 50% затрат в сумме не более 750 миллионов рублей при реализации таких проектов. Как сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, индустриальные парки планируют создать вблизи Свободного и Благовещенска. Перерабатывать полимерную продукцию и продукции газохимии от Амурских ГПЗ и ГХК планируют на площади более 100 гектаров в Свободненском районе. Резиденты индустриального парка смогут производить широкий спектр продукции: от пластиковых труб до полиэтиленовых пакетов. Логистическому индустриальному парку выбрали участок в почти 800 гектаров территории опережающего развития "Амурская" вблизи села Ровное. Согласно концепции, он будет реализован в два этапа: до 2026 года закончат создавать первые мощности. Для парка предварительно потребуется 3,7 миллиарда рублей федеральных средств. За счет них возведут объекты электроснабжения и водоотведения, ливневую канализацию, автодороги и внутриплощадочные сети, построят административной здание на 4000 квадратных метров. Получат доступ к этой инфраструктуре и действующие резиденты ТОР. Первую презентацию концепции будущих индустриальных парков включили в деловую программу Амурэкспофорума-2023, который пройдет в конце мая.

https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html

https://ria.ru/20230320/shourum-1859262651.html

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экономика, россия, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), амурский гпз, вэб.рф (вэб)