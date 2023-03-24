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Медведев заявил, что готов помогать стране там, где может быть полезен - РИА Новости, 24.03.2023
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12:08 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860329174.html
Медведев заявил, что готов помогать стране там, где может быть полезен
Медведев заявил, что готов помогать стране там, где может быть полезен - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев заявил, что готов помогать стране там, где может быть полезен
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вопрос о том, поддерживает ли он контакты с западными политиками, являясь по заявлениям некоторых экспертов основным... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:08
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россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вопрос о том, поддерживает ли он контакты с западными политиками, являясь по заявлениям некоторых экспертов основным переговорщиком от России, заявил, что готов оказывать помощь стране там, где может быть полезен, но указал на то, что переговоры должны идти по официальным каналам. "Что же я был бы за переговорщик, если бы я открывал пароли, имена и явки, контакты и прочее? Переговоры должны идти официальными каналами, но там, где я могу быть полезен, я, естественно, готов эту помощь и поддержку оказывать своей стране", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, комментируя сообщения о том, что он якобы является основным переговорщиком от России с Западом.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что готов помогать стране там, где может быть полезен

Медведев заявил, что готов оказывать помощь и поддержку стране там, где может быть полезен

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вопрос о том, поддерживает ли он контакты с западными политиками, являясь по заявлениям некоторых экспертов основным переговорщиком от России, заявил, что готов оказывать помощь стране там, где может быть полезен, но указал на то, что переговоры должны идти по официальным каналам.
"Что же я был бы за переговорщик, если бы я открывал пароли, имена и явки, контакты и прочее? Переговоры должны идти официальными каналами, но там, где я могу быть полезен, я, естественно, готов эту помощь и поддержку оказывать своей стране", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, комментируя сообщения о том, что он якобы является основным переговорщиком от России с Западом.
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