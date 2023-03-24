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Макрон сообщил о планах посетить Китай - РИА Новости, 24.03.2023
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16:30 24.03.2023 (обновлено: 16:50 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/makron-1860443945.html
Макрон сообщил о планах посетить Китай
Макрон сообщил о планах посетить Китай - РИА Новости, 24.03.2023
Макрон сообщил о планах посетить Китай
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:30
2023-03-24T16:50
в мире
китай
еврокомиссия
франция
эммануэль макрон
евросоюз
урсула фон дер ляйен
брюссель
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в соцсетях Елисейского дворца.При этом французский лидер не уточнил дату визита.
https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html
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в мире, китай, еврокомиссия, франция, эммануэль макрон, евросоюз, урсула фон дер ляйен, брюссель
В мире, Китай, Еврокомиссия, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель
Макрон сообщил о планах посетить Китай

Макрон сообщил о планах посетить Китай в сопровождении главы Еврокомиссии

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в соцсетях Елисейского дворца.
При этом французский лидер не уточнил дату визита.
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В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
1 марта, 15:39
 
В миреКитайЕврокомиссияФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенБрюссель
 
 
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