https://ria.ru/20230324/makron-1860443945.html

Макрон сообщил о планах посетить Китай

Макрон сообщил о планах посетить Китай - РИА Новости, 24.03.2023

Макрон сообщил о планах посетить Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:30

2023-03-24T16:30

2023-03-24T16:50

в мире

китай

еврокомиссия

франция

эммануэль макрон

евросоюз

урсула фон дер ляйен

брюссель

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в соцсетях Елисейского дворца.При этом французский лидер не уточнил дату визита.

https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html

китай

франция

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, еврокомиссия, франция, эммануэль макрон, евросоюз, урсула фон дер ляйен, брюссель