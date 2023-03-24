https://ria.ru/20230324/krym-1860328443.html

Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой

Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой

Заявления Киева о "возвращении" Крыма в ближайшие месяцы - это пропаганда, так к ним и надо относиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:05

2023-03-24T12:05

2023-03-24T12:05

дмитрий медведев

киев

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева о "возвращении" Крыма в ближайшие месяцы - это пропаганда, так к ним и надо относиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Всякие заявления о возврате Крыма или еще чего-то… Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть", - сказал Медведев в ответ на вопрос, как нужно относиться к заявлениям Киева о возвращении Крыма в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, киев