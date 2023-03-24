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Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/krym-1860328443.html
Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой
Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой
Заявления Киева о "возвращении" Крыма в ближайшие месяцы - это пропаганда, так к ним и надо относиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:05
2023-03-24T12:05
дмитрий медведев
киев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева о "возвращении" Крыма в ближайшие месяцы - это пропаганда, так к ним и надо относиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Всякие заявления о возврате Крыма или еще чего-то… Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть", - сказал Медведев в ответ на вопрос, как нужно относиться к заявлениям Киева о возвращении Крыма в ближайшие месяцы.
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дмитрий медведев, киев
Дмитрий Медведев, Киев, Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой

Медведев назвал заявления Украины о возвращении Крыма в ближайшие месяцы пропагандой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева о "возвращении" Крыма в ближайшие месяцы - это пропаганда, так к ним и надо относиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Всякие заявления о возврате Крыма или еще чего-то… Понимаете, с одной стороны, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть", - сказал Медведев в ответ на вопрос, как нужно относиться к заявлениям Киева о возвращении Крыма в ближайшие месяцы.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевКиев
 
 
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