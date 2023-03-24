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Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток - РИА Новости, 24.03.2023
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05:00 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/kitay-1860251619.html
Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток
Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток - РИА Новости, 24.03.2023
Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток
Китайский авиаперевозчик Beijing Capital Airlines намерен запустить рейс Циндао - Владивосток, но подтвержденной даты начала полетов пока нет, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:00
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китай
владивосток
циндао
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Китайский авиаперевозчик Beijing Capital Airlines намерен запустить рейс Циндао - Владивосток, но подтвержденной даты начала полетов пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока. Ранее на портале Aeroroutes появилась информация о планах этой компании начать перелеты Циндао - Владивосток с частотой два раза в неделю. По информации Aeroroutes, первый рейс назначен на 17 апреля. "Да, намерение такое у авиакомпании есть, дату запуска точно подтвердить пока не можем, надеемся, это будет в ближайший месяц", - рассказали в пресс-службе аэропорта. Регулярное воздушное сообщение между Владивостоком и городами КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе авиакомпании "Аврора" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск перелетов Владивосток - Харбин. Позже стало известно о планах "Авроры" запустить 28 марта сообщение по маршруту Владивосток - Пекин. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем за три года. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.
https://ria.ru/20230319/samolet-1858934679.html
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китай, владивосток, циндао
Китай, Владивосток, Циндао
Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток

Китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines запустит рейс Циндао - Владивосток

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Китайский авиаперевозчик Beijing Capital Airlines намерен запустить рейс Циндао - Владивосток, но подтвержденной даты начала полетов пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока.
Ранее на портале Aeroroutes появилась информация о планах этой компании начать перелеты Циндао - Владивосток с частотой два раза в неделю. По информации Aeroroutes, первый рейс назначен на 17 апреля.
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"Да, намерение такое у авиакомпании есть, дату запуска точно подтвердить пока не можем, надеемся, это будет в ближайший месяц", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Регулярное воздушное сообщение между Владивостоком и городами КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе авиакомпании "Аврора" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск перелетов Владивосток - Харбин. Позже стало известно о планах "Авроры" запустить 28 марта сообщение по маршруту Владивосток - Пекин. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем за три года.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.
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