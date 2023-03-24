https://ria.ru/20230324/khusnullin-1860250700.html

Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят

Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят - РИА Новости, 24.03.2023

Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят

Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 "Восток", которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T04:39

2023-03-24T04:39

2023-03-24T04:39

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марат хуснуллин

казань

москва

владимир

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 "Восток", которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань. "Я много раз ездил за рулем машины, проклинал эти плохие дороги. Теперь есть шанс за 6,5 часов доехать до Казани. Конечно, поеду. Еще не подумал, на какой машине, но вообще я за рулем "Камаза" проехал всю страну", - добавил вице-премьер. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - 811 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

https://ria.ru/20230319/naberezhnaya-1858909958.html

казань

москва

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госдума рф, марат хуснуллин, казань, москва, владимир, общество