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Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят - РИА Новости, 24.03.2023
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04:39 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/khusnullin-1860250700.html
Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят
Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят - РИА Новости, 24.03.2023
Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят
Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 "Восток", которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:39
2023-03-24T04:39
госдума рф
марат хуснуллин
казань
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 "Восток", которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань. "Я много раз ездил за рулем машины, проклинал эти плохие дороги. Теперь есть шанс за 6,5 часов доехать до Казани. Конечно, поеду. Еще не подумал, на какой машине, но вообще я за рулем "Камаза" проехал всю страну", - добавил вице-премьер. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - 811 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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госдума рф, марат хуснуллин, казань, москва, владимир, общество
Госдума РФ, Марат Хуснуллин, Казань, Москва, Владимир, Общество
Хуснуллин решил совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят

Вице-премьер Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12, когда ее достроят

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 "Восток", которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань.
«
"Я хочу проехаться", - сказал он журналистам в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос об автопробеге по М-12, когда трасса будет достроена полностью.
"Я много раз ездил за рулем машины, проклинал эти плохие дороги. Теперь есть шанс за 6,5 часов доехать до Казани. Конечно, поеду. Еще не подумал, на какой машине, но вообще я за рулем "Камаза" проехал всю страну", - добавил вице-премьер.
Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" - 811 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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Госдума РФМарат ХуснуллинКазаньМоскваВладимирОбщество
 
 
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