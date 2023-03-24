https://ria.ru/20230324/integratsiya-1860284083.html

В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты

В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты - РИА Новости, 24.03.2023

В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты

Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек считает, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, так как... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:59

2023-03-24T09:59

2023-03-24T09:59

в мире

турция

догу перинчек

россия

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек считает, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, так как экономически она уже там. Перинчек ранее подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Народ Турции не только готов войти в евразийские интеграционные проекты, но и находится в Евразии. Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия и Россия ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки. Экономически Турция сейчас развивается в евразийском климате. Турция является евразийской не только в сфере безопасности, но и в экономике и культуре", - сказал он. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. В настоящее время членов партии более 50 тысяч. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860271052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, догу перинчек, россия