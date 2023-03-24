https://ria.ru/20230324/integratsiya-1860284083.html
В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты
В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты - РИА Новости, 24.03.2023
В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек считает, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, так как... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:59
2023-03-24T09:59
2023-03-24T09:59
в мире
турция
догу перинчек
россия
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек считает, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, так как экономически она уже там. Перинчек ранее подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Народ Турции не только готов войти в евразийские интеграционные проекты, но и находится в Евразии. Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия и Россия ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки. Экономически Турция сейчас развивается в евразийском климате. Турция является евразийской не только в сфере безопасности, но и в экономике и культуре", - сказал он. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. В настоящее время членов партии более 50 тысяч. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860271052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, догу перинчек, россия
В мире, Турция, Догу Перинчек, Россия
В Турции заявили о готовности войти в евразийские интеграционные проекты
Претендент на пост президента Перинчек: Турция готова к евразийским проектам интеграции
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек считает, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, так как экономически она уже там.
Перинчек ранее подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
"Народ Турции не только готов войти в евразийские интеграционные проекты, но и находится в Евразии
. Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия
и Россия
ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки. Экономически Турция сейчас развивается в евразийском климате. Турция является евразийской не только в сфере безопасности, но и в экономике и культуре", - сказал он.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. В настоящее время членов партии более 50 тысяч.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС
) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения
, Белоруссия
, Казахстан
и Киргизия
.
Претендент на пост главы Турции назвал расширение НАТО на восток угрозой