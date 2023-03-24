https://ria.ru/20230324/guf-1860305668.html

Рэпер Гуф отменил весенний тур по России

Рэпер Гуф отменил весенний тур по России - РИА Новости, 24.03.2023

Рэпер Гуф отменил весенний тур по России

Девять концертов рэпера Гуфа (Алексей Долматов), запланированных на конец марта и апрель, были отменены из-за плохого состояния здоровья музыканта. Об этом... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:18

2023-03-24T12:18

2023-03-24T12:18

шоубиз

guf (алексей долматов)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Девять концертов рэпера Гуфа (Алексей Долматов), запланированных на конец марта и апрель, были отменены из-за плохого состояния здоровья музыканта. Об этом сообщили представители хип-хоп-исполнителя в соцсети.Они назвали новую дату московского концерта – 19 мая. Даты мероприятий в других городах менеджеры артиста пообещали сообщить позже. Также они попросили воздержаться от слухов о нем.Сам Гуф пока не прокомментировал случившееся.В начале марта исполнитель спровоцировал слухи о проблемах с зависимостью. Сначала музыкант рассмешил подписчиков старой фотографией с экс-супругой Айзой, которую он подписал "моя женщина". Затем он публично поссорился с женой Юлией и вызвал волну негодования в Сети.

https://ria.ru/20220222/ayza-1774388878.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

guf (алексей долматов), шоу-бизнес