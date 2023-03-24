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Рэпер Гуф отменил весенний тур по России - РИА Новости, 24.03.2023
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Шоубиз
 
12:18 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/guf-1860305668.html
Рэпер Гуф отменил весенний тур по России
Рэпер Гуф отменил весенний тур по России - РИА Новости, 24.03.2023
Рэпер Гуф отменил весенний тур по России
Девять концертов рэпера Гуфа (Алексей Долматов), запланированных на конец марта и апрель, были отменены из-за плохого состояния здоровья музыканта. Об этом... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:18
2023-03-24T12:18
шоубиз
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Девять концертов рэпера Гуфа (Алексей Долматов), запланированных на конец марта и апрель, были отменены из-за плохого состояния здоровья музыканта. Об этом сообщили представители хип-хоп-исполнителя в соцсети.Они назвали новую дату московского концерта – 19 мая. Даты мероприятий в других городах менеджеры артиста пообещали сообщить позже. Также они попросили воздержаться от слухов о нем.Сам Гуф пока не прокомментировал случившееся.В начале марта исполнитель спровоцировал слухи о проблемах с зависимостью. Сначала музыкант рассмешил подписчиков старой фотографией с экс-супругой Айзой, которую он подписал "моя женщина". Затем он публично поссорился с женой Юлией и вызвал волну негодования в Сети.
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guf (алексей долматов), шоу-бизнес
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Шоу-бизнес
Рэпер Гуф отменил весенний тур по России

Рэпер Гуф отменил девять концертов, запланированных на конец марта и апрель

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Девять концертов рэпера Гуфа (Алексей Долматов), запланированных на конец марта и апрель, были отменены из-за плохого состояния здоровья музыканта. Об этом сообщили представители хип-хоп-исполнителя в соцсети.
© @therealgufСкриншот страницы therealguf в соцсети
Скриншот страницы therealguf в соцсети
© @therealguf
Скриншот страницы therealguf в соцсети
«

"К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея", – написали представители музыканта.

Они назвали новую дату московского концерта – 19 мая. Даты мероприятий в других городах менеджеры артиста пообещали сообщить позже. Также они попросили воздержаться от слухов о нем.
«
"Убедительная просьба воздержаться от распространения любых слухов и домыслов на тему состояния Алексея и последних событий его личной жизни, попавших в медийное пространство", – говорится в сообщении.
Сам Гуф пока не прокомментировал случившееся.
В начале марта исполнитель спровоцировал слухи о проблемах с зависимостью. Сначала музыкант рассмешил подписчиков старой фотографией с экс-супругой Айзой, которую он подписал "моя женщина". Затем он публично поссорился с женой Юлией и вызвал волну негодования в Сети.
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ШоубизGuf (Алексей Долматов)Шоу-бизнес
 
 
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