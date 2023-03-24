https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html

Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками

Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками - РИА Новости, 24.03.2023

Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками

Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:19

2023-03-24T12:19

2023-03-24T12:37

россия

казахстан

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, дмитрий песков