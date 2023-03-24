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Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками - РИА Новости, 24.03.2023
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12:19 24.03.2023 (обновлено: 12:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками - РИА Новости, 24.03.2023
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками
Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:19
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россия
казахстан
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.
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россия, казахстан, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками

Песков назвал Россию и Казахстан союзниками, чьи отношения будут развиваться и дальше

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.
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