https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками - РИА Новости, 24.03.2023
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками
Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:19
2023-03-24T12:19
2023-03-24T12:37
россия
казахстан
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
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россия, казахстан, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков
Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками
Песков назвал Россию и Казахстан союзниками, чьи отношения будут развиваться и дальше
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан - союзники и большие друзья, двусторонние отношения будут развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.
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