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СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме - РИА Новости, 24.03.2023
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12:02 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/delo-1860326833.html
СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме
СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме - РИА Новости, 24.03.2023
СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вызвавшей резонанс истории о проживании в аварийном доме во Владимирской... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:02
2023-03-24T12:02
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вызвавшей резонанс истории о проживании в аварийном доме во Владимирской области женщины-инвалида, матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего. Ранее глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сведения о том, что матери погибшего в ходе СВО военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома. Она пояснила, что семье предлагались квартиры маневренного фонда для временного проживания до момента включения аварийного дома в программу переселения, но они отказались. Ивлиева добавила, что работа с семьей продолжается. Прокуратура региона сообщила о проведении проверки. "Следственными органами СК России по Владимирской области проводится проверка по обращению жительницы поселка Уршельского. Сообщается, что женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены. Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. По данным прокуратуры Владимирской области, после вмешательства ведомства данной семье предоставлена благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки.
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россия
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, владимирская область
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Владимирская область
СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме

СК поручил завести дело по данным о проживании матери погибшего бойца СВО в аварийном доме

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вызвавшей резонанс истории о проживании в аварийном доме во Владимирской области женщины-инвалида, матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего.
Ранее глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сведения о том, что матери погибшего в ходе СВО военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома. Она пояснила, что семье предлагались квартиры маневренного фонда для временного проживания до момента включения аварийного дома в программу переселения, но они отказались. Ивлиева добавила, что работа с семьей продолжается. Прокуратура региона сообщила о проведении проверки.
"Следственными органами СК России по Владимирской области проводится проверка по обращению жительницы поселка Уршельского. Сообщается, что женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены. Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
По данным прокуратуры Владимирской области, после вмешательства ведомства данной семье предоставлена благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияВладимирская область
 
 
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