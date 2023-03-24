https://ria.ru/20230324/delo-1860326833.html

СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме

СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме - РИА Новости, 24.03.2023

СК поручил завести дело из-за проживания матери бойца СВО в аварийном доме

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вызвавшей резонанс истории о проживании в аварийном доме во Владимирской... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:02

2023-03-24T12:02

2023-03-24T12:02

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вызвавшей резонанс истории о проживании в аварийном доме во Владимирской области женщины-инвалида, матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего. Ранее глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сведения о том, что матери погибшего в ходе СВО военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома. Она пояснила, что семье предлагались квартиры маневренного фонда для временного проживания до момента включения аварийного дома в программу переселения, но они отказались. Ивлиева добавила, что работа с семьей продолжается. Прокуратура региона сообщила о проведении проверки. "Следственными органами СК России по Владимирской области проводится проверка по обращению жительницы поселка Уршельского. Сообщается, что женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены. Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. По данным прокуратуры Владимирской области, после вмешательства ведомства данной семье предоставлена благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки.

https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html

россия

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, владимирская область